Roland-Garros 2023 : Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas sans pitié, Svitolina et Pavlyuchenkova signent leur retour... Ce qu'il faut retenir de la journée de dimanche

Les premiers billets pour les quarts de finale de Roland-Garros ont été distribués dimanche, et les favoris du tableau masculin n'ont pas manqué de prendre le leur.

Alors que plusieurs têtes de série de la partie basse du tableau masculin sont déjà passées à la trappe, à l'image de Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou Jannik Sinner, les favoris de la partie haute tiennent leur rang à Roland-Garros. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas se sont qualifiés pour les quarts de finale, dimanche 4 juin. Chez les dames, Anastasia Pavlyuchenkova et Elina Svitolina, qui bénéficient d'un classement protégé après une longue absence, feront partie des huit dernières joueuses en lice, tout comme la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka.

Anastasia Pavlyuchenkova et Elina Svitolina en quarts pour leur retour

Finaliste de Roland-Garros en 2021, puis retombée au-delà de la 300e place mondiale après une grave blessure au genou, Anastasia Pavlyuchenkova signe un retour tonitruant porte d'Auteuil. Menée 6-3, 3-1, elle a sauvé sept balles de 4-1 avant d'inverser la dynamique et de s'imposer 3-6, 7-6 [7-3], 6-3 contre la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 28. La Russe, qui a bénéficié d'un classement protégé pour s'aligner à Roland-Garros, se qualifie pour son premier quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis celui qu'elle avait disputé à Paris en 2021.

Plus tard dans l'après-midi, Elina Svitolina, ancienne numéro trois mondiale, désormais 192e mondiale après avoir donné naissance à une petite fille, a validé à son tour son billet pour les quarts de finale de Roland-Garros, pour la quatrième fois de sa carrière. Encouragée par le public et par son mari, Gaël Monfils, elle a dominé la tête de série numéro 9, Daria Kasatkina (6-4, 7-6 [7-5]). "Maintenant je peux ressentir ce que Gaël a ressenti pendant des années", s'est-elle réjoui en remerciant les spectateurs, à la fin de la rencontre.

Aryna Sabalenka confirme son statut

Au prochain tour, Elina Svitolina affrontera Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, qui s'est qualifiée contre Sloane Stephens dans la soirée (7-6, 6-4). La Biélorusse a tout de même été bousculée par l'Américaine et a commis de nombreuses fautes directes (40). Alors qu’elle n’avait jamais dépassé le 3e tour à Roland-Garros, Sabalenka va désormais découvrir les quarts de finale, dans un match qui s'annonce tendu face à la joueuse ukrainienne, alors qu'il est reproché à la Biélorusse de ne pas prendre position contre la guerre en Ukraine. Elle a d'ailleurs refusé, pour la deuxième fois de se présenter en conférence de presse après son match, afin de ne pas avoir à répondre à des questions sur le sujet.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas ne s'éternisent pas sur les courts

Ils ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Les favoris à la victoire finale ont tenu leur rang dimanche, en passant le moins de temps possible sur les courts. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont imposés sur le même score (6-3, 6-2, 6-2) respectivement contre Juan Pablo Varillas (en 1h57) et Lorenzo Musetti (en 2h08). Si l'adversité s'annonçait moins importante pour le Serbe, face au Péruvien qui disputait son premier huitième de finale dans un tournoi du Grand Chelem, Carlos Alcaraz a lui passé un vrai test contre l'Italien, tête de série numéro 17. Mais la rencontre a rapidement tourné en un récital du numéro 1 mondial, qui confirme les grandes attentes placées en lui (6-3, 6-2, 6-2).

Pour conclure la journée sur le court Suzanne-Lenglen, Stefanos Tsitsipas a été encore plus expéditif que ses concurrents, avec une victoire en 1h48 contre l'Autrichien Sebastien Ofner, issu des qualifications (7-5, 6-3, 6-0).

Un début de tournoi juniors mitigé pour les Français

Alors que les deux derniers titres en simple garçons ont été remportés par des Français (Luca Van Assche et Gabriel Debru), la nouvelle campagne en juniors n'a pas idéalement débuté pour les jeunes Tricolores. Sur six engagés, seuls Arthur Gea et Andrea M'chich sont sortis victorieux de leur rencontre. Le premier, tête de série numéro 16, a dominé le Belge Emilien Demanet (7-6 [7-5], 6-4) et le second s'est imposé contre le Polonais Tomasz Berkieta (7-5, 6-4).

Du côté des filles, trois des sept engagées du jour se sont qualifiées pour le deuxième tour : Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a éliminé la tête de série numéro 10 Nina Vargova (6-2, 3-6, 6-4), Jenny Lim est sortie victorieuse de son duel contre la Serbe Mia Ristic (2-6, 7-6 [7-1], 6-2) et Astrid Lew Yan Foon s'est défaite de l'Américaine Ariana Anazagasty-Pursoo (7-5, 5-7, 6-1)

Dans les autres tableaux de ce Roland-Garros, la dernière paire française engagée en double messieurs, Sadio Doumbia et Fabien Reboul, a été éliminée par la paire allemande composée de Kevin Krawietz et Tim Puetz, têtes de série 11 (6-4, 7-6 [7-4]). En double dames, Kristina Mladenovic et sa coéquipière chinoise Shuai Zang (têtes de série 9) se sont inclinées face à la paire sino-taïwanaise Xinyu Wang - Su-Wei Hsieh (6-1, 6-4). Puis en double mixte, le duel entre paires franco-taïwanaises a été remporté par Fabrice Martin et Hao-Ching Chan contre Nicolas Mahut et Su-Wei Hsieh (6-4, 3-6, 1-0 [10-6]). Hormis Fabrice Martin, il ne reste plus que le duo Alizé Cornet-Diane Parry, qui vont disputer le 3e tour du double dames.