Roland-Garros 2022 : "Le public a été fantastique du début à la fin", salue Hugo Gaston après son élimination

Rude fin d'aventure pour Hugo Gaston. Le Français s'est une nouvelle fois illustré à Roland-Garros, mais a été arrêté net au troisième tour par le Danois Holger Rune (6-3, 6-3, 6-3), samedi 28 mai. Sur un court Philippe-Chatrier en ébullition pour soutenir son champion, Gaston a subi la loi du jeune prodige de 19 ans. Incapable de répondre à l'intensité et à la puissance de son adversaire, le Français a confié ses regrets en conférence de presse.

"C'était un match très compliqué. Je suis assez déçu de moi, j'aurais aimé faire mieux, forcément, mais c'est un match qui va me servir pour le futur, a expliqué Gaston. Il y a un peu d'énervement aussi, parce qu'il y avait de quoi faire mieux. Gagner, je ne sais pas, mais faire un meilleur résultat. Cela fait partie du sport. C'est une défaite qui fait assez mal, mais c'est une défaite avec laquelle je vais devoir travailler."

"C'est un joueur qui frappe très fort, qui est très solide du fond, qui fait très peu de fautes, très agressif, qui sert bien. Il sait faire tous les coups du tennis, il m'a fait pas mal d’amortis gagnants, aussi. Il a une très bonne main." Hugo Gaston après sa défaite face à Holger Rune

Gêné par le vent, Gaston avait pourtant parfaitement lancé son match par un break d'entrée. "Je fais un bon premier jeu, malheureusement je ne confirme pas, il a été meilleur que moi, a-t-il souligné. J'avais du mal à me mettre en jambes, à enchaîner les bons points pour me motiver, pour me booster, pour lancer la dynamique."

Un public incandescent

Le soutien du public, prompt à s'enflammer sur chaque coup réussi du Français, n'a pas suffi. "Le public a fait son maximum, il a été très bon ce soir, a jugé Gaston. Je n'ai pas su lui rendre ça, c'est pour cela aussi que je suis un peu déçu de moi, parce que le public était vraiment à fond jusqu'à la fin. Je n'ai pas réussi à lancer une bonne dynamique, on va dire. "