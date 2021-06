Roland-Garros 2021 : Stefanos Tsitsipas se sort du piège John Isner et rejoint les huitièmes de finale

Mené face à John Isner au 3e tour, Stefanos Tsitsipas a su trouver les ressources pour tourner le bras de fer à son avantage vendredi et se qualifier pour les huitièmes.

Affronter John Isner dès le 3e tour de Roland-Garros avait tout d'un piège pour Stefanos Tsitsipas, mais la tête de série n°5 s'en est tirée saine et sauve vendredi 4 juin. Le Grec s'est imposé au bout de la nuit en quatre sets et 2h38 de jeu contre le géant américain (5-7, 6-3, 7-6, 6-1), en rendant une prestation plus aboutie que celle du tour précédent contre Pedro Martinez.

Isner battu sur son terrain

Pourtant, Tsitsipas a débuté sa première expérience de night session porte d'Auteuil par la perte d'un set. Face à un John Isner sûr de ses forces, à 91% de points gagnés sur sa première balle et à 10/11 au filet dans cette première manche, il a craqué à 5-5 en offrant un jeu blanc à Isner. Mais le bras de fer a tourné dans l'autre sens dès la deuxième manche.

Le service de John Isner a connu un coup de moins bien avec seulement 63% de premières balles et passant de 91% de points marqués dessus à seulement 53%. On s'attendait à ce que Stefanos Tsitsipas fasse déjouer le spécialiste des services en variant le jeu pour le faire se déplacer. Mais c'est en le dominant sur son terrain de prédilection, le service, qu'il a fait basculer la rencontre.

Le Grec a marqué 95% de points sur ses premières balles dans le troisième set et s'est montré plus fiable que son adversaire jusqu'au gain du jeu décisif. La suite n'a été qu'une formalité pour lui, déroulant dans la quatrième manche en breakant deux fois John Isner. L'affaire a été pliée en 24 minutes pour celui qui retrouvera la tête de série n°12 Pablo Carreno Busta en huitièmes de finale.