Roland-Garros 2021 : face aux trois ogres, la NexGen n'y arrive toujours pas en Grand Chelem

La passation de pouvoir entre la NextGen et le Big Three, ce n'est pas pour tout de suite. Stefanos Tsitsipas, 22 ans, n'a pas démérité, mais s'est incliné en finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic, 34 ans, dimanche 13 juin. Le Big Three continue de garder la mainmise absolue sur les Grands Chelems. Sur les 17 derniers Majeurs, un seul n'a pas vu Djokovic, Nadal ou Federer être sacré : l'US Open 2020, remporté par Dominic Thiem.

Il est possible de remonter encore plus loin, et l'hégémonie restera inchangée. Depuis le premier sacre de Roger Federer à Wimbledon 2003, 59 des 71 tournois disputés en Grand Chelem ont été remportés par l'un des trois tenors. Et les plus jeunes (Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas) ne parviennent toujours pas à inverser la tendance.

Roger Federer - 20 titres du Grand Chelem

Rafael Nadal - 20 titres du Grand Chelem

Novak Djokovic - 19 titres du Grand Chelem



Ci-dessous, les temps de passage des trois joueurs. #RolandGarros pic.twitter.com/q1vd3okCA8 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 13, 2021

L'an passé, Stefanos Tsitsipas avait échoué aux portes de la finale face à son adversaire du jour, malgré l'avoir déjà poussé en cinq sets. En finale de l'Open d'Australie 2021, le Djoker n'a pas laissé une seule chance à Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2). Et le numéro 2 mondial n'a, à ce jour, toujours pas réussi à décrocher un seul titre en Grand Chelem.

Tout comme Alexander Zverev. En finale de l'US Open 2020, l'Allemand s'était incliné face à Dominic Thiem, après avoir pourtant mené deux sets à zéro. Seuls Andy Murray et Stan Wawrinka ont réussi à remporter plus d'un Majeur pendant l'ère du Big Three (trois chacun).

Des performances encourageantes

Pourtant, l'excellente saison réalisée par Stefanos Tsitsipas présageait, peut-être, le début d'un nouveau cycle. Le Grec est l'un des rares joueurs à être parvenu à s'imposer face à Djokovic, Nadal et Federer au moins deux fois depuis ses débuts en professionnel en 2016.

Actuellement classé numéro un à la Race, il réalise une excellente saison. Il est l'homme qui a le plus disputé de matchs sur terre battue cette année (27) et le plus gagné (23), devant Rafael Nadal. Au total, il comptabilise 48 matchs dans les grands tableaux, dont 39 victoires.

Mais plus le temps passe, plus la NextGen se rapproche et tend à gagner en maturité. Si l'on ne garde que le positif, Stefanos Tsitsipas a tout de même réussi à prendre deux sets à Novak Djokovic, et ce, deux années de suite à Roland-Garros. "Je suis inspiré par lui et j'espère qu'un jour je pourrais faire, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a fait", a déclaré le Grec après sa défaite.