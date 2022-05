Roland-Garros 2022 : le programme du quatrième jour des qualifications, avec Sean Cuenin, seul Français en lice, à une victoire du tableau final

Le tableau final de la 121e édition de Roland-Garros est encore plus proche. Les seize tickets restants pour le tournoi principal des Internationaux de France ne sont plus qu'à quelques coups de raquette pour les joueuses et les joueurs présents à la Porte d'Auteuil, jeudi 19 mai, pour le troisième tour des qualifications. Un seul Français sera sur la terre battue parisienne : Sean Cuenin, demi-finaliste du tableau juniors l'année passée. Vainqueur hier de l'Indien Ramkumar Ramanathan, 178e au classement ATP, il sera opposé à l'Italien Giulio Zeppieri, 215e mondial, soit 380 places au dessus de lui.

Une victoire et le jeune Français de 18 ans entrera dans le tableau final. Se présentera également la Croate Donna Vekic, 19e mondiale en 2019 et aujourd'hui retombée au 101e rang. Voici le programme des rencontres, à retrouver à partir de 10 heures sur france.tv.

Court n°6

Linda Noskova (CZE) - Rebecca Sramkova (SVK)

Jason Kubler (AUS) - Pablo Sousa (POR)

Franco Agamenone (ITA) - Zdenek Kolar (CZE)

Court n°7

Zsombor Piro (HON) - Nuno Borges (POR)

Jule Niemeier (ALL) - Moyuka Uchijima (JAP)

Anastasia Kulikova (FIN) - Ysaline Bonaventure (BEL)

Court n°11

Dimitar Kuzmanov (BUL) - Santiago Fa Rodriguez Taverna (ARG)

Borna Gojo (CRO) - Juan Ignacio Londero (ARG)

Court n°12

Alessandro Giannessi (ITA) - Sebastian Ofner (AUT)

Donna Vekic (CRO) - Anastasia Gasanova (RUS)

Court n°13

Lin Zhu (CHN) - Viktoria Kuzmova (SVK)

Laura Siegemund (ALL) - Cristina Bucsa (ESP)

Bernabe Zapata Miralles (ESP) - Luca Nardi (ITA)

Court n°14

Aleksandra Krunic (SRB) - Reka Luca Jani (HON)

Sean Cuenin (FRA) - Giulio Zeppieri (ITA)

Irina Maria Bara (ROU) - Nao Hibino (JAP)