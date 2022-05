Le programme de vendredi à Roland-Garros : Diane Parry veut poursuivre son rêve, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz visent la deuxième semaine

(JEAN CATUFFE / DPPI via AFP)

Riche programme vendredi 27 mai à Roland-Garros avec le début du troisième tour et les rencontres de la partie haute du tableau messieurs, qui concernent Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Les deux premiers auront les honneurs du court Philippe-Chatrier, tandis que les têtes de série n°5 et 3 se succéderont sur le court Suzanne-Lenglen.

Chez les dames, une seule Française, Diane Parry, foulera la terre battue vendredi. Après avoir éliminé la tenante du titre Barbora Krejcikova et la novice Camila Osorio, la joueuse de 19 ans va devoir passer l'obstacle Sloane Stephens pour envisager les huitièmes de finale, qu'une Française n'a plus atteint depuis l'édition 2020 (avec Fiona Ferro et Caroline Garcia).

Le programme du court Philippe-Chatrier :

À partir de 12 heures

Belinda Bencic (SUI, tête de série n°14) - Leylah Fernandez (CAN, n°17)

Novak Djokovic (SER, n°1) - Aljaz Bedene (SLO)

Sloane Stephens (E.-U.) - Diane Parry (FRA)

Pas avant 20h45

Sebastian Korda (E.-U., n°27) - Carlos Alcaraz (ESP, n°6)

Le programme du court Suzanne-Lenglen :

À partir de 11 heures

Amanda Anisimova (E.-U., n°27) - Karolina Muchova (RTC)

Coco Gauff (E.-U., n°18) - Kaia Kanepi (EST)

Botic van de Zandschulp (AFS, n°26) - Rafael Nadal (ESP, n°5)

Alexander Zverev (ALL, n°3) - Brandon Nakashima (E.-U.)

Le programme du court Simonne-Mathieu :

À partir de 11 heures

Grigor Dimitrov (BUL, n°18) - Diego Schwartzman (ARG, n°15)

Angelique Kerber (ALL, n°21) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Victoria Azarenka (BLR, n°15) - Jil Teichmann (SUI, n°23)

Cameron Norrie (GBR, n°10) - Karen Kachanov (n°21)

Le programme du court n°14 :

À partir de 11 heures

Martina Trevisan (ITA) - Daria Saville (AUS)

Felix Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Filip Krajinovic (SER)

Le programme du court n°7 :

À partir de 11 heures

Varvara Gracheva (RUS) - Elise Mertens (BEL, n°31)

John Isner (E.-U., n°23) - Bernabe Zapata Miralles (ESP)