L'équipe de France masculine de water-polo s'est imposée avec un petit but d'avance face au Japon, pour son deuxième match du tournoi olympique.

Les Bleus du water-polo tiennent leur première victoire. Après une défaite face à la Hongrie (12-13), médaillée de bronze lors des Jeux de Tokyo, pour leur entrée dans la compétition, les Français ont battu le Japon sur le fil (14-13), mardi 30 juillet au Centre aquatique de Saint-Denis.

Après un début de match idéal avec une ouverture du score dès la première minute par l'intermédiaire de Michaël Bodegas, les Français ont paru plus fébriles en défense. Portés par la bonne forme de leur gardien, Hugo Fontani, et plus réaliste offensivement que leurs adversaires dans le quatrième et dernier quart-temps, les Bleus l'ont finalement emporté 14-13 devant un public survolté. En cas de victoire, jeudi face à l'Australie, l'équipe de France ferait un pas important vers la qualification en quarts de finale.