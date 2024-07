Paris 2024 : qui pour représenter la France en volley ? Découvrez les listes féminine et masculine

C'est la dernière journée pour dévoiler les listes des sports collectifs pour les Jeux olympiques de Paris. Après les listes du handball et du football, c'est au tour des équipes de France de volleyball de révéler leur composition, lundi 8 juillet. Chez les hommes, Andrea Giani, fort satisfait de la maturité de son groupe, a apporté quelques changements depuis la victoire en Ligue des Nations fin juin.

L'espoir Joris Seddik (18 ans) ne pourra pas disputer ses premiers Jeux à Paris. Stephen Boyer ne figure pas non plus dans la liste, contrairement à la majorité des champions olympiques de Tokyo. On retrouvera donc les habitués de la sélection Antoine Brizard, Nicolas Le Goff et Earvin Ngapeth. Timothée Carle, facteur X de Euro à l'été 2023, se retrouve suppléant.

Pour l'équipe de France féminine, le sélectionneur, Emile Rousseaux, a choisi une liste comprenant trois réceptionneuses-attaquantes et deux libéros. Autour de la capitaine Héléna Cazaute, Juliette Gélin et Nina Stojiljkovic ont été convoquées. La jeune attaquante de 19 ans Maeva Schalk est réserviste.

Découvrez nos 24 volleyeurs qui représenteront le drapeau tricolore cet été aux Jeux Olympique 🏐 pic.twitter.com/c4BTmbpFoO — Equipe France (@EquipeFRA) July 8, 2024

Les Françaises débuteront leur tournoi olympique par une confrontation contre la Serbie le 29 juillet, avant d'affronter la Chine le 1er août et les États-Unis, championnes olympiques en titre, le 4 août. Les hommes, tenants du titre, commenceront également par un match contre la Serbie, le 28 juillet. Ils joueront ensuite le Canada, le 30 juillet, et la Slovénie, le 2 août.

Liste des 12 hommes sélectionnés

Passeurs : Benjamin Toniutti, Antoine Brizard

Pointus : Jean Patry, Théo Faure

Réceptionneurs-attaquants : Earvin Ngapeth, Trévor Clevenot, Yacine Louati, Kévin Tillie

Centraux : Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Quentin Jouffroy

Libero : Jenia Grebennikov

Remplaçant : Timothée Carle

Liste des 12 femmes sélectionnées

Passeuses : Emilie Respaut, Nina Stojiljkovic

Pointues : Lucille Gicquel, Iman Ndiaye

Réceptionneuses-attaquantes : Halimatou Bah, Héléna Cazaute, Amélie Rotar

Centrales : Christina Bauer, Léandra Olinga Andela, Amandha-Marine Sylves

Liberos : Juliette Gelin, Amandine Giardino

Remplaçante : Maeva Schalk