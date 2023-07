Le président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024 était mercredi l'invité de l'émission "Aux Jeux, citoyens !", sur France 3.

Le compte à rebours final est lancé. A un an jour pour jour de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet était l'invité de la nouvelle émission quotidienne consacrée à ces JO, "Aux Jeux, citoyens!", mercredi 26 juillet 2023. L'occasion pour le président du comité d'organisation des JO 2024 d'en dire un peu plus sur la cérémonie d'ouverture, après les répétitions sur la Seine début juillet, et le dévoilement de la torche olympique.

Qui pour enflammer la vasque ?

“Ca fait du bien de vivre ces moments-là. Nous sommes convaincus depuis le début que ces Jeux vont être dingos”, salive Estanguet, "Les supporters français étaient très excités, en plus on avait un invité exceptionnel : l’homme le plus rapide du monde (Usain Bolt, NDLR)". Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture n'aura en effet pas lieu au stade, mais sur la Seine, à travers Paris. “On a voulu repenser le format de la cérémonie d’ouverture. Les spectateurs veulent voir Paris, notre pays. Plutôt que de créer des décors, on s’appuie sur Paris. L’autre nouveauté, c’est qu’on va ouvrir la cérémonie avec la parade des athlètes”, a précisé le président du COJO.

Relancé sur la vidéo culte des Jeux de Londres en 2012, où l'on voyait James Bond et la Reine Elizabeth II sauter en parachute, Tony Estanguet a surenchéri, dans un éclat de rires : “Les Anglais ont été très bons, mais nous on sera meilleurs”. Il a en revanche pris soin de ne donner aucun indice sur l'identité de la, le ou les heureux élus qui embraseront la vasque olympique dans un an : “La force de ces images, c’est qu’on les a découvertes le soir de la cérémonie. La surprise, c’est ça qui fait l’émotion. Je ne vous répondrai pas, mais ce sera fort.”