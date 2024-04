Le spot de Tahiti accueillera les épreuves olympiques de surf cet été. La Polynésienne Vahine Fierro connaît cette vague par cœur. Nous l'avons rencontrée, J-100 avant l'ouverture des Jeux de Paris 2024.

Elle fait partie des heureux sportifs français à avoir déjà décroché un ticket pour Paris 2024. Dans quelques semaines, Vahine Fierro prendra son billet d'avion pour la Polynésie, à plus de 15 000 kilomètres de la capitale. Sur ses terres, pour briller sur l'eau. Les compétitions de surf se tiendront chez elle à Tahiti, sur la vague de Teahupo'o. Pour tous les surfeurs qui s'y retrouveront, le spot est mythique, l'une des plus hautes vagues du monde.

"La première fois que je l'ai surfée, j'étais terrorisée parce que dans ma tête, c'était un monstre", raconte la Française de 24 ans. Tu as l'impression que tu vas mourir à chaque fois que tu mets le pied à l'eau. Cette vague m'a donné mes plus belles vagues et mes plus grandes peurs." Aujourd'hui, Vahine Fierro est l'une des surfeuses qui connaissent le mieux le site. Du 27 au 30 juillet prochain, elle devra dompter une nouvelle fois Teahupo'o pour décrocher l'or.

Elle en a toutes les capacités. Dans le tube, l'autre Française qualifiée Johanne Defay fera également partie de l'aventure. Toutes deux entendent bien écrire l'histoire de ce jeune sport olympique puisqu'il n'est inscrit que pour la deuxième fois dans le programme du CIO. Une revanche aussi pour les femmes puisque la vague leur a longtemps été interdite en compétition, considérée comme trop dangereuse pour elles.