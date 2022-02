En partant pour Pékin, Quentin Fillon Maillet ne s'attendait sûrement pas à revenir des Jeux olympiques de la sorte. Avec cinq médailles au cou (deux en or et trois en argent), il a pris de la hauteur sur un bus à impériale pour saluer les habitants de son village de Saint-Laurent-en-Grandvaux et les supporters des alentours venus le célébrer. Incontestablement le Français de ces Jeux d'hiver, le Jurassien a marqué le public par ses succès en Chine.

Objectif gros globe

Dans son village natal, c'est la fierté d'avoir vu grandir un champion qui prédomine. Après ce temps de célébration, le Français va devoir se reconcentrer pour aller chercher son premier gros globe (trophée du vainqueur de la Coupe du monde) et ainsi parfaire une saison mémorable. Prochain rendez-vous, l'étape de Kontiolahti en Finlande dès le 5 mars.