La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a tiré un premier bilan des Jeux olympiques, samedi, pour le clan tricolore et dans l'optique des Jeux de Paris 2024.

À quelques heures de la fin des Jeux olympiques de Tokyo, la ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, est revenue sur le plateau de France Télévisions, samedi 7 août, sur le bilan de la délégation française avec 30 médailles. L'occasion d'insister sur les récentes performances individuelles et des sports collectifs tricolores "devenus la référence aujourd'hui, a-t-elle souligné. Je crois que c'est dû à la bonne relation entre les fédérations et les clubs professionnels, mais aussi aux associations et aux clubs sportifs dans toutes les villes qui ont formé ces jeunes, dont certains partent à l'étranger".

Objectif Paris 2024

La nouvelle génération des sportifs français a aussi été mise en avant : "Une jeunesse qu'on a envie et besoin d'accompagner". Avant d'ajouter : "Toutes les médailles d'argent, je suis sûre qu'on peut les transformer en or dans trois ans, parce que ça sera chez nous avec du public qui encouragera les Français."

En ligne de mire, la prochaine olympiade et la notion d'héritage pour "changer la place du sport dans la société et dans le quotidien de nos jeunes. Grâce à cette vitrine des Jeux olympiques, on espère qu'à la rentrée beaucoup de jeunes iront s'inscrire dans les clubs." Un élan général qu'elle espère susciter à moins de trois ans de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024.