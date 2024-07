Partie en solitaire au dernier kilomètre de course, la Française s'est envolée vers la médaille d'or olympique, mercredi.

La Française a été tout simplement la meilleure à la course. Dans le rythme en nage libre et en cyclisme, Cassandre Beaugrand a fait la différence sur sa spécialité : les 10 km de course à pied, mercredi 31 juillet, lors de l'épreuve du triathlon aux Jeux olympiques 2024. A domicile, portée par une foule venue en très grand nombre dans les rues parisiennes, la vice-championne du monde au classement général en 2023, a très bien géré ses dernières foulées jusqu'au Pont-Alexandre III où la médaille d'or olympique l'attendait.

Derrière elle, la Suissesse Julie Derron et la Britannique Beth Potter ont complété le podium. Moins de réussite cependant pour une autre Française, Emma Lombardi. Dans le quatuor de tête pendant toute la course, elle a échoué au pied du podium. Les triathlètes masculins tricolores, qui s'élanceront à 10h45, devront s'inspirer de la course de Cassandre Beaugrand.