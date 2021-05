L'année 1936. Adolf Hitler met en scène la 10e édition des Jeux olympiques qui se déroule à Berlin. Son objectif : mettre en avant la puissance de l'Allemagne nazie. Mais un certain Jesse Owens va contrarier cette volonté. L'Afro-Américain rafle quatre médailles d'or dans les épreuves majeures de l'athlétisme : 100 m, 200 m, saut en longueur et relais 4x100 m. Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), revient sur cet épisode marquant de l'histoire olympique.

