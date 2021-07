JO 2021 : les organisateurs demandent au public de ne pas assister au marathon à Sapporo en raison du risque d'infection au Covid-19

(STANISLAV KOGIKU / APA-PICTUREDESK via AFP)

Les organisateurs des Jeux olympiques et les autorités locales japonaises ont annoncé qu'elles demanderaient au public de ne pas assister au marathon et aux épreuves de marche, pour éviter tout risque de contamination au Covid-19. Le marathon et les épreuves de marche doivent se dérouler à 800 kilomètres de Tokyo, dans la ville de Sapporo.

Le huis clos reste une option

À trois semaines du début des Jeux, de nouvelles restrictions concernant le public sont encore attendues d'ici la fin de la semaine. Le huis clos reste, pour l'heure, une "option", selon la présidente du comité d'oganisation alors que le nombre de cas positif augmente quotidiennement dans la ville hôte des Jeux. Il est "possible qu'il n'y ait pas de spectateurs" a lui-même prévenu le Premier ministre japonais Yoshihide Suga. "Nous agirons en ayant comme priorité absolue la sécurité de la population japonaise" a-t-il ajouté, laissant planer le doute pour les athlètes et les spectateurs.