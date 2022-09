Laver Cup : Roger Federer jouera en double avec Rafael Nadal pour le dernier match de sa carrière

Roger Federer va pouvoir réaliser son rêve. Pour le dernier match de sa longue et prolifique carrière, le Suisse disputera, vendredi 23 septembre, un double où il sera associé à son grand rival Rafael Nadal, lors de la Laver Cup, à Londres.

"Je pense que je vais jouer vendredi soir le double", avait-il prévenu à la presse de son pays natal, mardi, quelques jours après l'annonce de sa retraite. Il avait ensuite ajouté que "ce serait un rêve absolu" de terminer aux côtés de l'Espagnol. L'organisation de la Laver Cup a confirmé la nouvelle, jeudi 22 septembre, en dévoilant le programme de la journée d'ouverture.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022

Pour le compte de l'équipe Europe, Roger Federer et Rafael Nadal seront opposés à Jack Sock et Frances Tiafoe lors du quatrième et dernier match de la journée. A 41 ans, ce double conclura donc une carrière marquée par vingt titres du Grand chelem et une rivalité passionnante avec le Taureau de Manacor.

"Ce sera incroyable et mémorable. Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top", a savouré Rafael Nadal, en conférence de presse, quelques minutes après l'officialisation. Cette dernière danse s'annonce forte en émotion.