Programme des JO de Paris 2024 : découvrez le calendrier olympique détaillé jour par jour, sport par sport

Depuis que Paris sait que la ville sera hôte des 33es Jeux olympiques d'été, ce moment est attendu. Le vendredi 26 juillet, la cérémonie d'ouverture donnera officiellement le coup d'envoi de cette quinzaine olympique. Mais les premières compétitions auront déjà débuté quelques jours avant, notamment les épreuves de football, handball ou de tir à l'arc.

Pour ne rien rater, suivez le guide : toutes les épreuves sont répértoriées jour par jour pour ne rien rater de ce grand événement qui se tient 100 ans après les Jeux de Paris de 1924.

Précisions : les épreuves femmes sont annotées avec un F, les épreuves hommes avec un H, et les épreuves mixtes avec un M.





Choisir une date :

Mercredi 24 juillet

15 heures :

- Football (H) : Ouzbékistan-Espagne (Parc des Princes, groupe C) et Argentine-Maroc (Saint-Etienne, groupe B)

15h30 :

- Rugby à 7 (H) : Australie-Samoa puis Argentine-Kenya (Stade de France, groupe B)

16h30 :

- Rugby à 7 (H) : France-Etats-Unis puis Fidji-Uruguay (Stade de France, groupe C)

17 heures :

- Football (H) : Egypte-Rép. dominicaine (Nantes, groupe C) et Guinée-Nouvelle-Zélande (Nice, groupe A)

17h30 :

- Rugby à 7 (H) : Irlande-Afrique du Sud puis Nouvelle-Zélande-Japon (Stade de France, groupe A)

19 heures :

- Football (H) : Japon-Paraguay (Bordeaux, groupe D) et Irak-Ukraine (Lyon, groupe B)

- Rugby à 7 (H) : Australie-Kenya puis Argentine-Samoa (Stade de France, groupe B)

20 heures :

- Rugby à 7 (H) : France-Uruguay puis Fidji-Etats-Unis (Stade de France, groupe C)

21 heures :

- Football (H) : France-Etats-Unis (Marseille, groupe A) et Mali-Israël (Parc des Princes, groupe D)

- Rugby à 7 (H) : Irlande-Japon puis Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud (Stade de France, groupe A)

Antoine Dupont lors du match de rugby à 7 entre la France et la Grande-Bretagne, à Madrid, le 1er juin 2024. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Jeudi 25 juillet

9 heures :

- Handball (F) : Slovénie-Danemark (Paris Porte de Versailles, groupe A)

9h30 :

- Tir à l'arc (F) : qualifications individuelles (Invalides)

11 heures :

- Handball (F) : Pays-Bas-Angola (Paris Porte de Versailles, groupe B)

14 heures :

- Rugby à 7 (H) : Samoa-Kenya puis Argentine-Australie (Stade de France, groupe B)

- Handball (F) : Espagne-Brésil (Paris Porte de Versailles, groupe B)

14h15 :

- Tir à l'arc (H) : qualifications individuelles (Invalides)

15 heures :

- Rugby à 7 (H) : Etats-Unis-Uruguay puis Fidji-France (Stade de France, groupe C)

Les françaises Pauletta Foppa et Alicia Toublanc célébrant un but lors d'un match de l'Euro de handball, opposant la France et le Monténégro, le 13 novembre 2022, à Skopje, Macédoine. (HENK SEPPEN / AFP)

16 heures :

- Handball (F) : Allemagne-Corée du Sud (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Rugby à 7 (H) : Afrique du Sud-Japon puis Nouvelle-Zélande-Irlande (Stade de France, groupe A)

17 heures :

- Football (F) : Espagne-Japon (Nantes, groupe C) et Canada-Nouvelle-Zélande (Saint-Etienne, groupe A)

19 heures :

- Football (F) : Nigeria-Brésil (Bordeaux, groupe C) et Allemagne-Australie (Marseille, groupe B)

- Handball (F) : Hongrie-France (Paris Porte de Versailles, groupe B)

20 heures :

- Rugby à 7 (H) : matchs de classement et quarts de finale (Stade de France)

21 heures :

- Handball (F) : Norvège-Suède (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Football (F) : France-Colombie (Bordeaux, groupe A) et Etats-Unis-Zambie (Nice, groupe B)

- Rugby à 7 (H) : quarts de finale (Stade de France)

Vendredi 26 juillet

19h30 :

- Cérémonie d'ouverture

Samedi 27 juillet

8h30 :

- Badminton : matchs de groupes doubles (M), simples (F et H), doubles (F et H) (Paris)

9 heures :

- Volley (H) : Japon-Allemagne (Paris, poule C)

- Handball (H) : Espagne-Slovénie (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Aviron (F et H) : séries de skiff, deux de couple et quatre de couple (Vaires-sur-Marne)

- Tir (M) : qualifications par équipes carabine à 10 m (Châteauroux)

9h30 :

- Equitation : dressage par équipes et individuel de concours complet (Versailles)

10 heures :

- Judo : -48 kg (F) et -60 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : Grande-Bretagne-Espagne (Colombes, Groupe A)

- Escrime : épée individuelle (F) et sabre individuel (H) (Grand Palais) 🥇

10h30 :

- Tir (M) : finales par équipes carabine à 10 m (Châteauroux) 🥇

- Hockey-sur-gazon sur gazon (H): Belgique-Irlande (Colombes, Groupe B)

11 heures :

- Plongeon (F) : à 3 m (Paris) 🥇

- Natation : séries du 100 m papillon, du 400 m nage libre et du relais 4x100 m (F), du 100 m brasse, du 400 m nage libre et du relais 4x100 m (H) (Paris La Défense Arena) 🥇

- Basket (H) : Australie-Espagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

- Gymnastique artistique (H) : qualifications (Bercy)

- Handball (H) : Hongrie-Egypte (Paris Porte de Versailles, groupe B)

Le nageur français Léon Marchand frappe la main de son collègue du relais 4x100m quatre nages, Hadrien Salvan lors des séries des Mondiaux de natation de Fukuoka, le 30 juillet 2023 (YUICHI YAMAZAKI / AFP)

12 heures :

- Skate (H) : qualifications street et finale (La Concorde) 🥇

- Tennis (F et H) : matchs du 1er tour du tournoi (Roland-Garros)

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Pays-Bas-Afrique du Sud (Colombes, Groupe A)

13 heures :

- Volley (H) : Italie-Brésil (Paris, poule B)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Australie-Argentine (Colombesn Groupe B)

13h30 :

- Basket (H) : Allemagne-Japon (Villeneuve-d'Ascq, groupe B)

14 heures :

- Beach-volley (M et H ou F) : matchs de qualification (Tour Eiffel)

- Waterpolo (F) : Pays-Bas-Hongrie (Centre aquatique, Groupe A)

- Badminton : matchs de groupes doubles (M, F et H), simples (F et H) (Porte de la Chapelle)

- Handball (H) : Croatie-Japon (Paris Porte de Versailles, groupe A)

14h30 :

- Tir (F) : qualifications pistolet à air comprimé à 10 m (Châteauroux)

- Cyclisme (F) : contre-la-montre (Paris) 🥇

15 heures :

- Football (H) : Rép. dominicaine-Espagne (Bordeaux, groupe C) et Argentine-Irak (Lyon, groupe B)

- Tennis de table : qualifications des tournois de simple (F et H) et du double (M) (Paris)

- Canoë slalom : séries de canoë (H), de kayak (F) (Vaires-sur-Marne)

15h30 :

- Boxe : qualifications 54 kg et 60 kg (F), 63,5 et 80 kg (H) (Villepinte)

- Gymnastique (H) : qualifications gymnastique artistique (Bercy)

- Rugby à 7 (H) : demi-finales (Stade de France)

15h35 :

- Waterpolo (F) : Grèce-Etats-Unis (Centre aquatique, Groupe B)

16 heures :

- Handball (H) : Norvège-Argentine (Paris Porte de Versailles, groupe B)

16h30 :

- Cyclisme (H) : contre-la-montre (Paris) 🥇

17 heures :

- Football (H) : Ouzbékistan-Egypte (Nantes, groupe C) et Ukraine-Maroc (Saint-Etienne, groupe B)

- Volley : Pologne-Egypte (Paris, poule B)

- Hockey-sur-gazon (H) : Allemagne-France (Colombes, Groupe A)



17h15 :

- Basket (H) : France-Brésil (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

17h30 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Inde-Nouvelle-Zélande (Colombes, Groupe B)



18 heures :

- Beach-volley (M et H ou F) : matchs de qualification (Tour Eiffel)

18h30 :

- Waterpolo (F) : Espagne-France (Centre aquatique, Groupe B)



19 heures :

- Football (H) : Israël-Paraguay (Parc des Princes, groupe D) et Nouvelle-Zélande-Etats-Unis (Marseille, groupe A)

- Handball (H) : Allemagne-Suède (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Surf (H et H) : séries (Tahiti)

- Rugby à 7 (H) : finale pour la troisième place (Stade de France) 🥇



19h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Argentine-Etats-Unis (Colombes, Groupe B)

- Rugby à 7 (H) : finale (Stade de France) 🥇

20h05 :

- Waterpolo (F) : Australie-Chine (Centre aquatique, Groupe A)

20h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Pays-Bas-France (Colombes, Groupe A)

20h30 :

- Natation : demi-finale du 100 m papillon (F) et du 100 m brasse (H), finale du 400 m nage libre (F et H) et du 4x100 m nage libre (F et H) (Paris La Défense Arena) 🥇

21 heures :

- Basket (M) : Grèce-Canada (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

- Football (H) : France-Guinée (Nice, groupe A) et Japon-Mali (Bordeaux, groupe A)

- Volley (M) : Etats-Unis-Argentine (Paris, poule C)

- Handball (H) : Danemark-France (Paris Porte de Versailles, groupe B)

22 heures :

- Beach-volley (M et H ou F) : matchs de qualification (Tour Eiffel)

Dimanche 28 juillet

8h30 :

- Badminton : matchs de groupes doubles (M, F et H) et simples (F et H) (Paris)

9 heures :

- Volley (F) : Italie-République dominicaine (Paris, groupe C)

- Handball (F) : Brésil-Hongrie (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Beach-volley (F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Aviron (F et H) : séries deux de couple, deux de couple poids léger, skiff, deux de pointe, quatre de pointe (Vaires-sur-Marne)

9h15 :

- Tir (F et H): qualifications carabine à air comprimé 10 m (Chateauroux)

9h30:

- Tir à l'arc (F) : huitièmes de finale par équipes (Invalides)

- Tir (F et H) : finales pistolet à air comprimé 10 m (Châteauroux) 🥇

- Gymnastique artistique (F et M) : qualifications (Bercy)

- Escrime : fleuret individuelle (F), épée individuelle (H) (Grand Palais) 🥇

L'épéiste français Romain Cannone (MOHD RASFAN / AFP)

10 heures :

- Tennis de Table (F et H) : simples (Paris)

- Judo : -52 kg (F) et -66 kg (H) 🥇

- Hockey-sur-gazon (F) : Belgique-Chine (Colombes, Groupe A)

10h30 :

- Waterpolo (M) : Australie-Espagne (Centre aquatique, Groupe B)

- Equitation (F et H) : cross-country par équipes et individuels (Versailles)

- Hockey-sur-gazon (F) : Allemagne-Japon (Colombes, Groupe A)

11 heures :

- Basket (H) : Soudan du Sud-Porto Rico (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Boxe : 50 kg et 66 kg (F), 57 kg, 71 kg, 92 kg (H) (Villepinte)

- Natation : séries 200 m nage libre (F et H), 100 m brasse (F), 400 m quatre nages (H), et 100 m dos (H) (Paris)

- Voile (F et H) : planche à voile, skiff (Marseille)

- Hand (F) : Corée du Sud-Slovénie (Paris Porte de Versailles, groupe A)

12 heures :

- Skate (F) : qualifications et finale street (La Concorde) 🥇

- Tennis (F et H) : simples et doubles (Roland-Garros)

12h05 :

- Waterpolo (H) : Serbie-Japon (Centre aquatique, Groupe B)

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Australie-Afrique du Sud (Colombes, Groupe B)

13 heures :

- Volley (F) : Pologne-Japon (Paris, groupe B)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Grande-Bretagne-Espagne (Colombes, Groupe B)

13h30 :

- Basket (F) : Espagne-Chine (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

14 heures :

- VTT (F) : épreuve de mountain bike (Elancourt)🥇

- Handball (F) : Suède-Allemagne (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Badminton : doubles (F et M) et simples (F et H) (Paris)

14h15 :

- Tir à l'arc (F) : quarts, demies et finales par équipes (Invalides) 🥇

14h50 :

- Gymnastique artistique (F) : qualifications (Bercy)

15 heures :

- Waterpolo (H) : Italie-Etats-Unis (Centre aquatique, Groupe A)

- Beach-volley (F ou H ou M) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

15h30 :

- Boxe : 50 kg et 60 kg (F), (H) 57 kg, 71 kg et 92 kg (Villepinte)

- Canoë slalom (F) : demi-finales et finales de kayak (Vaires-sur-Marne) 🥇

- Rugby à 7 (F) : Irlande-Grande-Bretagne puis Australie-Afrique du Sud (Stade de France, groupe B)

16 heures :

- Tennis de table (M) : quarts de finale doubles (Paris)

- Handball (F) : Danemark-Norvège (Paris Porte de Versailles, groupe A)

16h30 :

- Rugby à 7 (F) : Etats-Unis-Japon puis France-Brésil (Stade de France, groupe C)

16h35 :

- Waterpolo (H) : Croatie-Montenegro (Centre aquatique, Groupe A)

17 heures :

- Skate (F) : finale street (La Concorde) 🥇

- Football (F) : Brésil-Japon (Paris, groupe C) et Nouvelle-Zélande-Colombie (Lyon, groupe A)

- Volley (H) : France-Serbie (Paris, Groupe A)

- Hockey-sur-gazon (H) : Allemagne-Espagne (Colombes, Groupe A)

17h15 :

- Basket (H) : Serbie-Etats-Unis (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

17h30

- Rugby à 7 (F) : Fidji-Canada puis Nouvelle-Zélande-Chine (Stade de France, groupe A)

- Hockey-sur-gazon (H) : Belgique-Nouvelle-Zélande (Colombes, Groupe B)

18 heures :

- Gymnastique artistique (F et M) : qualifications

19 heures :

- Football (F) : Australie-Zambie (Nice, groupe B) et Espagne-Nigeria (Nantes, groupe C)

- Handball (F) : Angola-Espagne (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Tennis (F et H) : simples (Paris)

- Surf (F et H) : séries (Teahupo'o, Tahiti)

- Rugby à 7 (F) : Irlande-Afrique du Sud puis Australie-Grande-Bretagne (Stade de France, groupe B)

19h30 :

- Waterpolo (H) : France-Hongrie (Centre aquatique, Groupe B)

- Badminton (M, F et H) : simples et doubles (Paris)

19h45 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Pays-Bas-France (Colombes, Groupe A)

20 heures :

- Boxe : 50 kg et 66 kg (F), 71 kg et 92 kg (H) (Villepinte)

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de poules (Tour Eiffel)

- Tennis de Table (F et H) : simples (Paris)

- Rugby à 7 (F) : Etats-Unis-Brésil puis France-Japon (Stade de France, groupe C)

20h15 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Afrique du Sud-Grande-Bretagne (Colombes, Groupe A)

20h30 :

- Natation : demi-finales 200 m nage libre, 100 m brasse, finale 100 m papillon (F), demi-finales 200 m nage libre et 100 m brasse, finale 400 m 4 nages et 100 m brasse (H) (La Défense Arna) 🥇

21 heures :

- Football (F) : Etats-Unis-Allemagne (Marseille, groupe B) et France-Canada (Saint-Etienne, groupe A)

- Volley (H) : Slovénie-Canada (Paris, Groupe A)

- Basket (F) : Serbie-Porto Rico (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

- Handball (F) : France-Pays-Bas (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Rugby à 7 (F) : Fidji-Chine puis Nouvelle-Zélande-Canada (Stade de France, groupe A)



21h05 :

- Waterpolo (H) : Roumanie-Grèce (Centre aquatique, Groupe A)

21h10 :

- Gymnastique artistique (F et M) : qualifications (Bercy)

Lundi 29 juillet

8h30 :

- Badminton : matchs de groupes doubles (F, M, H), simples (F et H) (Paris)

9 heures :

- Tir (H) : qualifications skeet olympique (Châteauroux)

- Volley (F) : Turquie-Pays-Bas (Paris, groupe C)

- Handball (H) : Japon-Allemagne (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

9h15 :

- Tir : qualifications pistolet à air comprimé 10 m (H), finales carabines à air comprimé 10 m (F et H) (Châteauroux) 🥇

9h30 :

- Tir à l'arc (H) : huitièmes de finale (Invalides)

- Aviron (H et F) : demi-finales de skiff, deux sans barreur, deux de couple poids léger, quatre de couple, séries huit de pointe (Vaires-sur-Marne)

- Escrime : sabre individuel (F) et fleuret individuel (H) (Grand Palais) 🥇

10 heures :

- Tennis de table (F et H) : simples (Paris)

- Judo : -57 kg (F) et -73 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : Irlande-Australie (Colombes, Groupe B)

10h30 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Japon-Chine (Colombes, groupe A)

11 heures :

- Plongeon (H) : tremplin haut-vol 10 m (Centre aquatique) 🥇

- Natation : séries 400 m quatre nages, 100 m dos (F) et 800 m nage libre (H) (La Défense Arena)

- Boxe : 60 kg (F), 63,5 kg et +92 kg (H) (Villepinte)

- Basket (F) : Nigéria-Australie (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

- Equitation : finales de saut par équipes et individuelles (Versailles) 🥇

- Voile (F et H) : planche à voile et skiff (Marseille)

- Handball (H) : Slovénie-Croatie (Paris Porte de Versailles, groupe A)

Le joueur de l'équipe de France Victor Wembanyama, lors d'un match avec les Bleus le 26 février 2023. (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

12 heures :

- Tennis (F et H) : simples et doubles (Roland-Garros)

12h45:

- Hockey-sur-gazon (H) : Inde-Argentine (Colombes, Groupe B)

13 heures :

- Volley (F) : Brésil-Kenya (Paris, groupe B)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Espagne-Etats-Unis (Colombes, Groupe B)

13h30 :

- Basket (F) : Allemagne-Belgique (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

14 heures :

- VTT (H) : épreuve de mountain bike (Elancourt) 🥇

- Rugby à 7 (F) : Grande-Bretagne-Afrique du Sud puis Australie-Irlande (Stade de France, groupe B)

- Waterpolo (F) : France-Italie (Centre aquatique, Groupe B)

- Badminton (F et H) : matchs de groupes doubles (F et M) et simples (F et H) (Paris)

- Handball (H) : Égypte-Danemark (Paris Porte de Versailles, groupe B)

14h15 :

- Tir à l'arc (H) : quarts, demies et finales par équipes (Invalides) 🥇

15 heures :

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de poules (Tour Eiffel)

- Rugby à 7 (F) : Japon-Brésil puis France-Etats-Unis (Stade de France, groupe C)

15h30 :

- Boxe : 60 kg (F), 63,5 kg et +92 kg(H) (Villepinte)

- Canöe-slalom (H) : demi-finales et finale canoë (Vaires-sur-Marne) 🥇

15h35 :

- Waterpolo (F) : Etats-Unis-Espagne (Centre aquatique, Groupe B)

16 heures :

- Tennis de table (M) : doubles (Paris)

- Handball (H) : Suède-Espagne (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Rugby à 7 (F) : Canada-Chine puis Nouvelle-Zélande-Fidji (Stade de France, groupe A)



17 heures :

- Volley (F) : Etats-Unis-Chine (Paris, groupe A)

- Hockey-sur-gazon -sur-gazon (F) : Grande-Bretagne-Australie (Colombes, groupe B)

17h15 :

- Basket (F) : Canada-France (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

17h30 :

- Gymnastique artistique (H) : concours par équipe (Paris) 🥇

- Hockey-sur-gazon (F) : Afrique du sud-Argentine (Colombes, Groupe B)

18h30 :

- Waterpolo (F) : Chine-Pays-Bas (Centre aquatique, Groupe A)

19 heures :

- Handball (H) : France-Norvège (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Tennis (F et H) : simples (Roland-Garros)

- Surf (F et H) : séries (Tahiti)

19h30 :

- Badminton (M, F et H) : simples et doubles (Paris)

19h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Allemagne-Pays-Bas (Colombes, groupe A)

20 heures :

- Boxe : 60 kg (F), 63,5 kg et +92 kg (H) (Villepinte)

- Rugby (F) : quarts de finales (Stade de France)

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Tennis de table : 3e tour simples (Paris)

20h05 :

- Waterpolo (F) : Hongrie-Canada (Centre aquatique, Groupe A)

20h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : France-Belgique (Colombes, Groupe A)

20h30 :

- Natation : demi-finales du 100 m dos (F), finales du 400m quatre nages, du 200 m nage libre, du 100 m brasse (F), du 200m nage libre et du 100 m dos (H) 🥇

21 heures :

- Volley (F) : France-Serbie (Paris, groupe A)

- Basket (F) : Etats-Unis-Japon (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Handball (H) : Argentine-Hongrie (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Rugby à 7 (F) : quarts de finale (Stade de France)



Mardi 30 juillet

8 heures :

- Triathlon (H) : épreuve individuelle (Paris) 🥇

8h30 :

- Badminton (F et H) : matchs de groupes simples et doubles (Paris)

9 heures :

- Volley (H) : Italie-Egypte (Paris, Groupe B)

- Handball (F) : Allemagne-Slovénie (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Tir : qualifications et finales fosse olympique (H) et qualifications fosse olympique (F) (Châteauroux) 🥇

9h30 :

- Tir au pistolet (M) : finales (Chateauroux) 🥇

- Aviron (F et H) : demi-finales de skiff et deux de couple, repêchages quatre sans barreur (Vaires sur Marne)

10 heures :

- Tennis de table (F et H) : simples (Paris)

- Judo : -63 kg (F) et -81 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : Espagne-France (Colombes, Groupe A)

Clarisse Agbégnénou lors des championnats du monde de judo à Doha, le 10 mai 2023. (KARIM JAAFAR / AFP)

10h30 :

- Waterpolo (H) : Australie-Serbie (Centre aquatique, Groupe B)

- Hockey-sur-gazon (H) : Afrique du Sud-Allemagne (Colombes, Groupe A)

11 heures :

- Natation : séries 1500 m et 100 m nage libre (F), 200 m papillon, 100 m nage libre, 200 m brasse et relais 4x200 m nage libre (H) (Paris La Défense Arena)

- Handball (F) : Norvège-Corée du Sud (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Boxe : 54 kg et 57 kg (F), 51 kg et 80 kg (H) (Villepinte)

- Basket (H) : Espagne-Grèce (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

- Equitation : qualifications du grand prix de dressage par équipes et individuels (Versailles)

- Voile (H et F) : qualifications planche à voile et skiff 49er (Marseille)

12 heures :

- Tir à l'arc (H et F): 32es et 16es de finales (Invalides)

- Tennis (H et F) : simples 2e tour (H) et 3e tour (F), quarts de finale doubles (F et H) (Roland-Garros)

- Escrime (F) : épée par équipes (Grand Palais) 🥇

12h05 :

- Waterpolo (H) : Croatie-Italie (Centre aquatique, Groupe A)

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Grande-Bretagne-Pays-Bas (Colombes, Groupe A)

13 heures :

- Volley (H) : Etats-Unis-Allemagne (Paris, Groupe C)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Irlande-Inde (Colombes, Groupe B)

13h25 :

- BMX freestyle (H et F) : qualifications (La Concorde)

13h30 :

- Tennis de table (M) : finales double (Paris) 🥇

- Basket (H) : Canada-Australie (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

14 heures :

- Badminton (H et F) : matchs de groupes simples et doubles (Paris)

- Handball (F) : Pays-Bas-Espagne (Paris Porte de Versailles, groupe B)

15 heures :

- Football (H) : Rép. dominicaine-Ouzbékistan (Parc des Princes, groupe C) et Espagne-Egypte (Bordeaux, groupe C)

- Beach-volley (M, H ou F) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Waterpolo (H) : Japon-France (Centre aquatique, Groupe B)

- Canoë-slalom : séries canoë (F) et kayak (H) (Vaires sur Marne)

15h30 :

- Boxe : 51 kg et 57 kg (F), 51 kg et 80 kg (H) (Villepinte)

- Rugby à 7 (F) : demi-finales (Stade de France)

16 heures :

- Handball (F) : Hongrie-Angola (Paris Porte de Versailles, groupe B)

16h35 :

- Waterpolo (H) : Etats-Unis-Roumanie (Centre aquatique, Groupe A)

17 heures :

- Football (H) : Maroc-Irak (Nice, groupe B) et Ukraine-Argentine (Lyon, groupe B)

- Hockey-sur-gazon (H) : Argentine-Nouvelle-Zélande (Colombes, Groupe B)

- Volley (H) : Slovénie-Serbie (Paris, Groupe A)

17h15 :

- Basket (H) : Japon-France (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

17h30 :

- Basket 3x3 (H et F) : matchs de groupes (La Concorde)

17h45 :

- Tir à l'arc (F et H) : 32es et 16es de finales individuelles (Invalides)

18h15 :

- Gymnastique artistique (F) : finale concours par équipes (Bercy) 🥇

19 heures :

- Football (H) : Nouvelle-Zélande-France (Marseille, groupe A), et Etats-Unis-Guinée (Saint-Etienne, groupe A)

- Handball (F) : France-Brésil (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Surf (H et F) : quarts, demies et finales (Tahiti) 🥇

- Rugby à 7 (F) : finale pour la troisième place (Stade de France) 🥇

19h30 :

- Badminton (F et H) : matchs de groupes simples et doubles (Paris)

- Waterpolo (H) : Monténégro-Grèce (Centre aquatique, Groupe A)

19h45 :

- Rugby à 7 (F) : finale (Stade de France) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : Australie-Belgique (Colombes, Groupe B)

20 heures :

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

20h30 :

- Natation : demi-finale 100 m nage libre (F), demi-finales100 m nage libre, 200 m papillon, 200m brasse (H), finales 100 m dos (F), 800 m nage libre et relais 4x200 m relais nage libre (H) (Paris La Défense Arena) 🥇

21 heures :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (La Concorde)

- Football (H) : Paraguay-Mali (Parc des Princes, groupe D) et Israël-Japon (Nantes, groupe D)

- Handball (F) : Suède-Danemark (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Volley (H) : France-Canada (Paris, Groupe A)

- Basket (H) : Brésil-Allemagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

21h05 :

- Waterpolo (H) : Espagne-Hongrie (Centre aquatique, Groupe B)

Mercredi 31 juillet

8 heures :

- Triathlon (F) : épreuve individuelle (Paris) 🥇

La Tour Eiffel en arrière plan pour le départ du triathlon, avec l'épreuve de natation dans la Seine, lors du test event le 20 août 2023. (MILLEREAU PHILIPPE / AFP)

8h30 :

- Badminton (F et H) : matchs de groupes simples (Paris)

9 heures :

- Volley (H) : Pologne-Brésil (Paris, Groupe B)

- Tir : qualifications et finale fosse olympique (F) qualifications carabine 50 m trois positions (H) (Châteauroux) 🥇

- Handball (H) : Norvège-Hongrie (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

9h30 :

- Aviron : demi-finales skiff, deux de couple poids léger et deux sans barreur (F et H), finales quatre de couple (F et H) (Vaires sur Marne) 🥇

10 heures :

- Tennis de table (F et H) : simples 3e tour (Paris)

- Judo : -70 kg (F) et -90 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

- Hockey-sur-gazon (F) : Argentine-Espagne (Colombes, Groupe B)

- Equitation : qualifications du grand prix de dressage par équipes et individuelles (Versailles)

10h30 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Afrique du Sud-Grande-Bretagne (Colombes, Groupe B)

11 heures :

- Plongeon (F) : 10 m synchronisé (Paris) 🥇

- Natation : séries 200 m dos et 200 m papillon (F), 200 m dos (H) (Paris La Défense Arena)

- Boxe : 57 kg, 75 kg, 60 kg (F), 71 kg (H) (Villepinte)

- Handball (H) : Croatie-Allemagne (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Basket (F) : Porto Rico-Espagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

- Voile (F et H) : skiff 49er (Marseille)

12 heures :

- Tir à l'arc (F et H) : 32es et 16es de finales individuelles (Invalides)

- Tennis : quarts de finale simple (F) et 3e tour (H), demi-finales double (H), quarts de finale double (F et M) (Roland-Garros)

- Escrime (H) : sabre par équipes (Grand Palais) 🥇

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : France-Allemagne (Colombes, Groupe A)

13 heures :

- Volley (H) : Japon-Argentine ()

13h10 :

- BMX freestyle (H et F) : finales (La Concorde) 🥇

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Australie-Etats-Unis (Colombes, Groupe B)

13h30 :

- Basket (F) : Chine-Serbie (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

14 heures :

- Waterpolo (F) : Pays-Bas-Australie (Centre aquatique, Groupe A)

- Badminton (F et H) : matchs de groupes simple (Paris)

- Handball (H) : Espagne-Japon (Paris Porte de Versailles, groupe A)

15h :

- Tennis de table (F et H) : 3e tour et huitièmes de finale (Paris)

- Beach-volley (M, H ou F) : matchs de poules (Tour Eiffel)

15h30 :

- Canoë-slalom (F) : demi-finales et finales de canoë (Vaires sur Marne) 🥇

15h35 :

- Waterpolo (F) : Canada-Chine (Centre aquatique, Groupe A)

16 heures :

- Handball (H) : Slovénie-Suède (Paris Porte de Versailles, groupe A)

17 heures :

- Football (F) : Japon-Nigeria (Nantes, groupe C) et Brésil-Espagne (Bordeaux, groupe C)

- Volley (F) : Etats-Unis-Serbie (Paris, groupe A)

- Hockey-sur-gazon (F) : Belgique-Japon (Colombes, Groupe A)

17h15 :

- Basket (H) : Porto-Rico-Serbie (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

17h30 :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (La Concorde)

- Gymnastique artistique (H) : finale concours général (Paris) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : Allemagne-Pays-Bas (Colombes, Groupe A)

17h45 :

- Tir à l'arc (F et H) : 32es et 16es de finale individuel (Invalides)

18h30 :

- Waterpolo (F) : Italie-Etats-Unis (Centre aquatique, Groupe B)

19 heures :

- Football (F) : Zambie-Allemagne (Saint-Etienne, groupe B) et Australie-Etats-Unis (Marseille, groupe B)

- Handball (H) : France-Égypte (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Tennis : quarts de finale simple (F), 3e tour simple (H) (Paris)

19h30 :

- Badminton : matchs de groupes simples (F et H), quarts de finale doubles (M) (Paris)

19h45 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Espagne-Afrique du Sud (Colombes, Groupe A)

20 heures :

- Beach-volley (M, H ou F) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Tennis de table (H et F) : huitièmes de finale simples (Paris)

20h05 :

- Waterpolo (F) : Espagne-Grèce (Centre aquatique, Groupe B)

20h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Pays-Bas-Chine (Colombes, Groupe A)

20h30 :

- Natation : demi-finales 200 m brasse et 200 m papillon (F), 200 m dos (H), finales 100 m nage libre et 1500 m nage libre (F), 200 m brasse, 200 m papillon et 100 m nage libre (H) (Paris La Défense Arena) 🥇

21 heures :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (La Concorde)

- Football (F) : Nouvelle-Zélande-France (Lyon, groupe A) et Colombie-Canada (Nice, groupe A)

- Volley (F) : Pologne-Kenya (Paris, groupe B)

- Basket (H) : Etats-Unis-Soudan du Sud (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Handball (H) : Danemark-Argentine (Paris Porte de Versailles, groupe B)

Jeudi 1er août

7h30 :

- Athlétisme (H) : 20 km marche (Paris) 🥇

8h30 :

- Badminton : quarts de finale double (F) et huitièmes de finale simple (H) (Paris)

9 heures :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (Paris)

- Volley (F) : Turquie-République dominicaine (Paris, groupe C)

- Handball (F) : Pays-Bas-Brésil (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Beach-volley (M, F et H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Golf (H) : 1er tour (St Quentin-en-Yvelines)

9h20 :

- Athlétisme (F) : 20 km marche (Paris) 🥇

9h30 :

- Tir (H) : finales carabine 50 m trois positions (Chateauroux) 🥇

- Aviron : demi-finales skiff (F et H), finales deux de couple et quatre sans barreur (F et H), repêchages huit de pointe (F et H) (Vaires-sur-Marne) 🥇

- Tir à l'arc (F et H) : 32es et 16es de finale indidivuelles (Invalides)

10 heures :

- Tennis de table (H et F) : quarts de finale simples (Paris)

- Judo : -78 kg (F), -100 kg (H) (Paris) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : Inde-Belgique (Colombes, Groupe B)

- Escrime (F) : fleuret par équipes (Grand Palais) 🥇

10h30 :

- Waterpolo (H) : Grèce-Etats-Unis (Centre aquatique, Groupe A)

- Hockey-sur-gazon (H) : Nouvelle-Zélande-Australie (Colombes, groupe B)

11 heures :

- Natation : séries 200 m dos et relais 4x200 m nage libre (F), 50 m nage libre et 200 m quatre nages (H) (Paris La Défense Arena)

- Boxe : 50 kg, 66 kg et 54 kg (F), 63.5 kg et 92 kg.(H) (Villepinte)

- Equitation : qualifications du saut par équipes (Versailles)

- Basket (F) : Japon-Allemagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Voile (H et F) : finales skiff 49er, qualifications planches à voile IQ Foil (Marseille) 🥇

- Handball (F) : Corée du Sud-Suède (Paris Porte de Versailles, groupe A)

Le Français Florent Manaudou en action sur le 50 m nage libre, lors des championnats du monde à Fukuoka le 28 juillet 2023. (MANAN VATSYAYANA / AFP)

12 heures :

- Tir (F) : qualification carabine 50 m trois positions (Châteauroux)

- Tennis : quarts de finale simple (H), demi-finales simple et double (F et M) (Roland-Garros)

12h05 :

- Waterpolo (H) : Serbie-Espagne (Centre aquatique, Groupe B)

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (H) : France-Grande-Bretagne (Colombes, groupe A)

12h30 :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (La Concorde)

13 heures :

- Badminton (H) : quarts de finales doubles et huitièmes de simple (Paris)

- Volley (F) : Brésil-Japon (Paris, groupe B)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon : Argentine-Irlande (Colombes, Groupe B)

13h30 :

- Basket (F) : Australie-Canada (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

14 heures :

- Handball (F) : Espagne-Hongrie (Paris, groupe B)

15 heures :

- Tennis de table (F et H) : quarts de finale simple (Paris)

- Waterpolo (H) : France-Australie (Centre aquatique, Groupe B)

- Beach-volley (M, F et H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

15h30 :

- Canoë slalom (H) : finales kayak (Vaires-sur-Marne) 🥇

- Tir à l'arc (F et H) : 32es et 16es de finale (Invalides)

16 heures :

- Handball (F) : Angola-France (Paris Porte de Versailles, groupe B)

16h35 :

- Waterpolo (H) : Italie-Montenegro (Centre aquatique, Groupe A)

17 heures :

- Volley (F) : Italie-Pays-Bas (Paris, groupe C)

- Hockey-sur-gazon (F) : Etats-Unis-Grande-Bretagne (Colombes, Groupe B))

17h15 :

- Basket (F) : France-Nigéria (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

17h30 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Espagne-Afrique du Sud (Colombes, Groupe B)

18 heures :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (La Concorde)

18h15 :

- Gymnastique artistique (F) : finale concours général (Bercy) 🥇

18h30 :

- Badminton : huitièmes de finale (F) et demi-finales double (M) (Paris)

19 heures :

- Handball (F) : Allemagne-Danemark (Paris Porte de Versailles, groupe A)

19h30 :

- Waterpolo (H) : Roumanie-Croatie (Centre aquatique, Groupe A)

19h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Japon-France (Colombes, Groupe A)

20 heures :

- BMX course (F et H) : séries et quarts de finale (Saint-Quentin-en-Yvelines)

- Tennis de table (F et H) : quarts de finale simples (Paris)

- Beach-volley (M, F ou H) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

20h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Argentine-Australie (Colombes, Groupe B)

20h30 :

- Natation : demi-finales 200 m dos, finales 200 m papillon, 200 m brasse et relais 4x200 m nage libre (F), demi-finales 200 m quatre nages et 50 m nage libre (H), finale 200 m dos (H) (Paris La Défense Arena)

21 heures :

- Basket (F) : Belgique-Etats-Unis (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Handball (F) : Slovénie-Norvège (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Hockey-sur-gazon (F) : match de groupes (Colombes)

- Volley (F) : France-Chine (Paris, groupe A)

21h05 :

- Waterpolo (H) : Hongrie-Japon (Centre aquatique, Groupe B)

21h30 :

- Basket 3x3 (F) : match de groupes (La Concorde)





Vendredi 2 août

8h30 :

- Badminton (F et H) : demi-finales double (Paris)

9 heures :

- Basket 3x3 (F et H) : matchs de groupes (La Concorde)

- Volley (H) : Argentine-Allemagne (Paris, Groupe C)

- Handball (H) : Hongrie-Danemark (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Beach-volley (M, H ou F) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Tir (H) : qualifications skeet (H) et pistolet à air comprimé 25 m (F), finale carabine 50 m trois positions (F) (Châteauroux) 🥇

- Golf (H) : 2e tour (Saint-Quentin-en-Yvelines)

9h30 :

- Aviron (H et F) : finales skiff, deux de couple poids léger, deux sans barreur (F et H) (Vaires-sur-Marne) 🥇

- Tir à l'arc (M) : huitièmes de finales par équipes (Invalides)

10 heures :

- Tennis de table (F et H) : demi-finales simples (Paris)

- Athlétisme : qualifications hauteur et séries du 100 m (F), qualifications du lancer de marteau, série du 1 500m (H), décathlon épreuves du 100 m, longueur et lancer du poids (H) (Stade de France)

- Judo : +78 kg (F), +100 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

- Hockey-sur-gazon (F) : Chine-Allemagne (Colombes, groupe A)

Teddy Riner à l'entraînement à Paris le 30 octobre 2023. (MILLEREAU PHILIPPE / AFP)

10h30 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Pays-Bas-Espagne (Colombes, Groupe A)

11 heures :

- Plongeon (H) : finale tremplin 3 mètres (Centre aquatique) 🥇

- Basket (H) : Japon-Brésil (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

- Voile : finales de planche à voile IQFoil (F et H), qualifications dériveur (F, H et M) (Marseille)

- Handball (H) : Argentine-France (Paris Porte de Versailles, groupe B)

12 heures :

- Trampoline (F) : qualifications et finales (Bercy) 🥇

- Tennis : demi-finales simples (H), médailles de bronze simple (F) et double (M et H) (Roland-Garros)

- Escrime (H) : épée par équipes (Grand Palais) 🥇

12h30 :

- Basket 3x3 (H et F) : matchs de groupes (La Concorde)

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Belgique-Pays-Bas (Colombes, Groupe A)

13 heures :

- Volley (H) : Brésil-Egypte (Paris, Groupe B)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Australie-Inde (Colombes, Groupe B)

13h30 :

- Tennis de table (F et H) : demi-finales simple (Paris)

- Basket (H) : Australie-Grèce (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

14 heures :

- Waterpolo (F) : Australie-Canada (Centre aquatique, Groupe A)

- Equitation : finales de saut par équipes (Versailles) 🥇

- Handball (H) : Croatie-Suède (Paris Porte de Versailles, groupe B)

14h15 :

- Tir à l'arc (M) : finales par équipes (Paris) 🥇

15 heures :

- Football (H) : quart de finale 1er groupe B contre 2e groupe A (Parc des Princes)

- Beach-volley (F, H et M) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Badminton : finales doubles (M), quarts de finale simple (H) (Paris)





15h30 :

- Boxe : 57 kg (F), quarts de finale 51 kg, 80 kg et +92 kg (H) (Villepinte)

15h35 :

- Waterpolo (F) : Grèce-Italie (Centre aquatique, Groupe B)

16 heures :

- Handball (H) : Allemagne-Espagne (Paris Porte de Versailles, groupe A)

17 heures :

- Volley (H) : France-Slovénie (Paris, Groupe A)

- Football (H) : quart de finale - 1er groupe C contre 2e groupe D (Lyon)

- Hockey-sur-gazon (H) : Nouvelle-Zélande-Irlande (Colombes, Groupe B)

17h15 :

- Basket (H) : Canada-Espagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

17h30 :

- Basket 3x3 (H et F) : matchs de groupes (La Concorde)

- Hockey-sur-gazon (H) : Belgique-Argentine (Colombes, groupe B))

17h40 :

- Athlétisme : séries du 800 m (F) et du relais 4x400m (M), qualifications triple-saut, lancer de disque (F), lancer de poids (H), finale 10 000 m (H), décathlon épreuve de la hauteur et du 400m (H) (Stade de France) 🥇

18 heures :

- Trampoline (H) : qualifications et finales (Paris) 🥇

18h30 :

- Waterpolo (F) : Etats-Unis-France (Centre aquatique, Groupe B)

19 heures :

- Football : quart de finale 1er poule D contre 2e poule C (Marseille)

- Handball (H) : Japon-Slovénie (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Tennis : demi-finale simple (H), finale double (M) (Roland-Garros) 🥇

19h45 :

- Hockey-sur-gazon (H) : France-Afrique du Sud (Colombes, Groupe A)

20 heures :

- BMX Racing (F et H) : courses et finales (Saint Quentin en Yvelines) 🥇

- Beach-volley (F, H et M) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

20h05 :

- Waterpolo (F) : Chine-Hongrie (Centre aquatique, Groupe A)

20h15 :

- Hockey-sur-gazon (H) : Grande-Bretagne-Allemagne (Colombes, Groupe A)

20h30 :

- Natation : finales 50 m nage libre et 200 m 4 nages (H), 200 m dos (F), demi-finales 200 m quatre nages (F) et 100 m papillon (H) (Paris La Défense Arena) 🥇

21 heures :

- Basket 3x3 (H et F) : matchs de groupes (La Concorde)

- Basket (H) : France-Allemagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe B)

- Volley (H) : Japon-Etats-Unis (Paris, Groupe C)

- Football (H) : quart de finale 1er groupe A contre 2e groupe B (Bordeaux)

- Handball (H) : Norvège-Égypte (Paris Porte de Versailles, groupe B)

Samedi 3 août

8 heures

- Judo : compétition par équipes mixte (Champ de Mars) 🥇

8h30 :

- Badminton (F) : quarts de finale simple (Paris)

9 heures :

- Volley (F) : Pays-Bas-République dominicaine (Paris, groupe C)

- Handball (F) : Hongrie-Pays-Bas (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Beach-volley (M, H et F) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Tir : qualification et finales de skeet (H) (Châteauroux) 🥇

- Golf (H) : 3e tour (Saint-Quentin-en-Yvelines)

9h30 :

- Tir à l'arc (F) : huitièmes de finale (Invalides)

- Tir : finale de tir au pistolet 25 m (F) (Châteauroux) 🥇

- Aviron : finales skiff et en huit de pointe (F et H) (Vaires-sur-Marne) 🥇

10 heures :

- Hockey-sur-gazon (F) : Argentine-Grande-Bretagne (Colombes, Groupe B)

- Athlétisme : séries du 100 m et qualifications du saut à la perche (H), repêchage du 800 m (F), décathlon épreuve 110 m haies, lancer du disque et saut à la perche (H) (Stade de France)

- Equitation : finale du grand prix de dressage par équipes (Versailles) 🥇

10h30 :

- Waterpolo (H) : Espagne-Japon (Centre aquatique, Groupe B)

- Hockey-sur-gazon (F) : Pays-Bas-Japon (Colombes, Groupe A)

11 heures :

- Basket (F) : Chine-Porto Rico (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

- Natation : séries 50 m nage libre (F), relais 4x100 m 4 nages (F et H), 1500 m nage libre (H) (Paris La Défense Arena)

- Handball (F) : Espagne-France (Paris Porte de Versailles, groupe B)

- Cyclisme (H) : course sur route (Paris) 🥇

- Voile : qualifications dériveur (F, H et M), multicoques (M) et formula kite (F et H) (Marseille)

11h30 :

- Escrime (F) : sabre par équipes (Grand Palais) 🥇

12 heures :

- Tennis : finales simple et double (F), médaille de bronze (H) de simple (Roland-Garros) 🥇



12h05 :

- Waterpolo (H) : Croatie-Grèce (Centre aquatique, Groupe A)

12h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Australie-Espagne (Colombes, Groupe B)

13 heures :

- Tir à l'arc (F) : quarts, demis et finales individuelles (Invalides) 🥇

- Volley (F) : Japon-Kenya (Paris, groupe B)

13h15 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Etats-Unis-Afrique du Sud (Colombes, Groupe B)

13h30 :

- Tennis de table (H) : finale simple (Paris) 🥇

- Basket (F) : Serbie-Espagne (Villeneuve-d'Ascq, Groupe A)

14 heures :

- Handball (F) : Brésil-Angola (Paris Porte de Versailles, groupe B)

15 heures :

- Badminton (F) : finale double (Paris)

- Football (F) : quart de finale 1er groupe B contre 2e groupe C (Parc des Princes)

- Waterpolo (H) : Australie-Hongrie (Centre aquatique, Groupe B)

15h30 :

- Boxe : quarts de finales 50 kg et 66 kg (F), 57 kg et 71 kg (H), demi-finale 60 kg (F) (Villepinte)

- Gymnastique artistique (F et H) : finales par agrès barres asymétriques et saut de cheval (F), cheval d'arçons et sol (H) (Bercy) 🥇

- Canoë-slalom (F et H) : courses kayak cross (Vaires-sur-Marne)

16 heures :

- Beach-volley (M, H et F) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Handball (F) : Slovénie-Suède (Paris Porte de Versailles, groupe A)

16h35 :

- Waterpolo (H) : Montenegro-Etats-Unis (Centre aquatique, Groupe A)

17 heures :

- Volley (H) : Pologne-Italie (Paris, Groupe B)

- Football (F) : quart de finales 1er groupe C contre 3e groupe A/B (Lyon)

- Hockey-sur-gazon (F) : Chine-France (Colombes, Groupe A)

17h15 :

- Basket (H) : Porto Rico-Etats-Unis (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

17h30 :

- Basket 3x3 (F) : match de groupes (La Concorde)

19 heures :

- Athlétisme : demi-finale 100 m (F), repêchage 1 500 m (H), finale lancer du poids (H), du triple saut et du 100 m (F), du relais 4x400 m (M), décathlon épreuves de lancer de javelot et du 1 500m (Stade de France) 🥇

- Football (F) : quart de finale 2e groupe A contre 2e groupe B (Marseille)

- Handball (F) : Norvège-Allemagne (Paris Porte de Versailles, groupe A)

19h30 :

- Waterpolo (H) : Serbie-France (Centre aquatique, Groupe B)

19h45 :

- Hockey-sur-gazon (F) : Allemagne-Belgique (Colombes, Groupe A)

20 heures :

- Boxe : Quart de finale (F) 57 kg, 50 kg, 60kg, (H) 57 kg et 71kg, demi-finale (F) 60 kg (Paris)

20h30 :

- Natation : Demi-finale (F) 50m nage libre, finales (F) 200m 4 nages, 800m nage libre (H) 100m papillon (M) 4x100m quatre nages par équipes (Paris) 🥇

21 heures :

- Volley (H) : Canada-Serbie (Paris, Groupe A)

- Football (F) : quart de finale 1er groupe A contre 3e groupe B/C (Nantes)

- Beach-volley (M, F et H) : match de groupes (Tour Eiffel)

- Basket (M) : Serbie-Soudan du Sud (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Handball (F) : Danemark-Corée du Sud (Paris Porte de Versailles, groupe A)

21h05 :

- Waterpolo (H) : Italie-Roumanie (Centre aquatique, Groupe A)

21h30 :

- Basket 3x3 (F) : play in (La Concorde)

Dimanche 4 août

8h30 :

- Badminton (F et H) : demi-finales (Porte de la Chapelle)

9 heures :

- Volley (F) : Italie-Turquie (Paris, groupe C)

- Handball (H) : Suède-Japon (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Beach-volley (H ou F et M) : huitièmes de finale (Tour Eiffel)

- Tir (H) : qualifications du tir au pistolet rapide à 25 m (Châteauroux)

- Golf (H) : 4e tour (St Quentin-en-Yvelines)

9h30 :

- Tir à l'arc (H) : huitièmes de finale (Invalides)

- Tir (F) : qualifications pour le skeet et finale (Châteauroux) 🥇

10 heures :

- Athlétisme : séries du 3000 m steeple, qualifications du lancer de marteau, séries du 200 m, du 400 m haies (F), qualifications du saut en longueur, séries du 110m haies (H) (Stade de France)

- Equitation (H) : finale du grand prix en dressage (Versailles) 🥇

- Hockey-sur-gazon (H) : quarts de finale (Colombes)

- Escrime (H) : fleuret par équipes (Grand Palais) 🥇

11 heures :

- Boxe : quarts de finale -57 kg et -75 kg, demi-finales -54 kg (F), -51 kg, -63,5 kg, -80 kg et -92 kg (H) (Villepinte)

- Voile : qualifications dériveur (F, H et M), kitefoil (F et H), multicoques (F et H) (Marseille)

- Basket (F) : Japon-Belgique (Villeneuve-d'Ascq, Groupe C)

- Handball (H) : Égypte-Argentine (Paris Porte de Versailles, groupe B)

12 heures :

- Tennis : finale en double (F) , en simple (H) (Roland-Garros) 🥇

13 heures :

- Beach-volley (H et M) : huitièmes de finales (Tour Eiffel)

- Tir à l'arc (H) : quarts de finale, demi-finales, et finale individuelle (Invalides) 🥇

- Volley (F) : France-Etats-Unis (Paris, groupe A)



13h30 :

- Tennis de table (F) : finales individuelles (Paris) 🥇

- Basket (F) : Canada-Nigéria (Villeneuve d'Ascq, Groupe B)



14 heures :

- Waterpolo (F) : Hongrie-Australie (Centre aquatique, Groupe A)

- Handball (H) : Allemagne-Slovénie (Paris Porte de Versailles, groupe A)

- Cyclisme sur route (F) : course (Paris) 🥇

15 heures :

- Gymnastique artistique (H et F) : finales par appareils sol (F), anneaux et saut de cheval (H) (Bercy) 🥇

- Badminton (H) : finales doubles (Porte de la Chapelle) 🥇

La grande star de la gymnastique mondiale, Simone Biles, lors des championnats du monde à Anvers, le 4 octobre 2023. (TAKUYA MATSUMOTO / AFP)

15h30 :

- Canoë kayak slalom (H et F) : qualifications kayak extrême (Vaires-sur-Marne)

- Boxe : quarts de finale -57 kg, -7kg, demi-finale -54 kg (F), demi-finales -51kg, -63,5 kg, -80 kg, -92 kg (H) (Villepinte)

15h35 :

- Waterpolo (F) : Italie-Espagne (Centre aquatique, Groupe B)

16 heures :

- Handball (H) : Hongrie-France (Paris Porte de Versailles, groupe B)

17 heures :

- Beach-volley (H ou F et M) : huitièmes de finale (Tour Eiffel)

- Volley (F) : Chine-Serbie (Paris, groupe A)

17h15 :

- Basket (F) : Allemagne-Etats-Unis (Villeneuve d'Ascq, Groupe C)

17h30 :

- Hockey-sur-gazon (H) : quarts de finale (Colombes)

- Basket 3/3 (H) : matchs de groupes (La Concorde)

18h30 :

- Natation : finale 50m nage libre et relais 4x100m 4 nages (F), finale 1 500 m et relais 4x100 m 4 nages libre (H) (Paris) 🥇

- Waterpolo (F) : Canada-Pays-Bas (Centre aquatique, Groupe A)

- Athlétisme : finale du saut en hauteur, demi-finales du 800m (F), séries du 400 m, demi-finales du 1 500 m, demi-finales et finale du 100 m, finale du lancer du marteau (H) (Stade de France) 🥇

19 heures :

- Handball (H) : Danemark-Norvège (Paris Porte de Versailles, groupe B)

20 heures :

- Hockey-sur-gazon (H) : quarts de finale (Colombes)

20h05 :

- Waterpolo (F) : France-Grèce (Centre aquatique, Groupe B)

21 heures :

- Basket (F) : Australie-France (Villeneuve d'Ascq, Groupe B)

- Beach-volley (F ou H et M) : huitièmes de finale (Tour Eiffel)

- Volley (F) : Brésil-Pologne (Paris, groupe B)

- Handball (H) : Espagne-Croatie (Paris Porte de Versailles, groupe B)

21h30 :

- Basket 3/3 (H) : play in (La Concorde)

Lundi 5 août

8 heures :

- Triathlon (M) : relais mixte (Paris) 🥇

9 heures :

- Beach-volley (H, F et M) : matchs de groupes (Tour Eiffel)

- Volley (H) : quarts de finale (Paris)

- Tir (M) : finale skeet par équipes (Châteauroux) 🥇

9h30 :

- Tir (H) : finale au pistolet rapide 25 m (H) (Châteauroux) 🥇

9h45 :

- Badminton (F) : finale simple (Paris) 🥇

10 heures :

- Plongeon (F) : qualifications tremplin 10 m (Centre aquatique)

- Athlétisme : séries 400 m, repêchage 200 m et qualifications perche (F), séries 400 m haies, repêchage 400 m, qualifications lancer du disque (H) (Stade de France)

- Tennis de table (F et H) : 1er tour par équipes (Paris)

- Escalade : qualifications vitesse (F), demi-finales bloc (H) (Le Bourget)

- Hockey-sur-gazon (F) : quarts de finale (Colombes)

11 heures :

- Voile : qualifications dériveur (M, H et F), multicoques (M), kite (F et H) (Marseille)

12 heures :

- Gymnastique artistique : finales poutre et sol (F), barres parallèles et barre horizontale (H) (Bercy) 🥇

- Waterpolo (H) : Hongrie-Serbie (Centre aquatique, Groupe B)

13 heures :

- Beach-volley (H, F) : huitièmes de finale (Tour Eiffel)

- Volley (H) : quarts de finale (Paris)

13h35 :

- Waterpolo (H) : Australie-Japon (Centre aquatique, Groupe B)

14 heures :

- Equitation : qualifications individuelles en saut (Versailles)

14h30 :

- Badminton (H) : finales en simple (Paris)

15 heures :

- Lutte : libre 68 kg (F), gréco-romaine 60 et 130 kg (Champ de Mars)

- Plongeon : demi-finales tremplin 10 m (F) (Centre aquatique)

- Tennis de table (F et H) : 1er tour par équipes (Paris)

15h10 :

- Waterpolo (H) : Grèce-Italie (Centre aquatique, Groupe A)

15h30 :

- Canoë-slalom (H et F) : quarts, demies et finales kayak extrême (Vaires-sur-Marne) 🥇

17 heures :

- Volley (H) : quarts de finale (Paris)

- Beach-volley (M, H et F) : huitièmes de finale (Paris)

- Cyclisme sur piste : qualifications et finales sprint par équipes (F), qualifications sprint par équipes et poursuite par équipes (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

17h30 :

- Basket 3x3 (F et H) : demi-finales (La Concorde)

- Hockey-sur-gazon (F et H) : quarts de finale (Colombes)

18 heures :

- Football (H) : demi-finale (Marseille)

18h30 :

- Athlétisme : demi-finales 200 m, finales lancer du disque, 5 000 m et 800 m (F), finale saut à la perche, séries du 3 000 m steeple et du 200 m (H) (Stade de France) 🥇

- Waterpolo (H) : Croatie-Etats-Unis (Centre aquatique, Groupe A)

Le Suédois Armand Duplantis lors du concours du saut à la perche des Mondiaux de Budapest, le 26 août 2023. (BEN STANSALL / AFP)

19h30 :

- Natation synchronisée : épreuve technique par équipes (Centre aquatique)

20 heures :

- Tennis de table (F et H) : 1er tour par équipes (Paris)

- Hockey-sur-gazon (F et H) : quarts de finale (Colombes)

20h05 :

- Waterpolo (H) : France-Espagne (Centre aquatique, Groupe B)

21 heures :

- Beach-volley (F, H et M) : huitièmes de finales (Paris)

- Basket 3x3 (F et H) : finales (La Concorde)

- Volley (H) : quarts de finale (Paris)

- Football (H) : demi-finale (Lyon)

21h40 :

- Waterpolo (H) : Roumanie-Montenegro (Centre aquatique, Groupe A)

Mardi 6 août

9 heures :

- Volley (F) : quarts de finale (Paris)

9h30 :

- Handball (F) : quarts de finale (Paris)

- Canoë-sprint (F et H) : séries kayak K-4 500 m, et quarts de finale C-2 500 m, K-2 500 m

10 heures :

- Plongeon : qualifications tremplin 3 m (H) (Centre aquatique)

- Equitation : finales de saut individuel (Versailles) 🥇

- Athlétisme : séries 1 500 m, qualifications longueur, repêchage 400 m (F), qualifications javelot, repêchage 110 m haies, 400 m, 200 m (H) (Stade de France)

- Tennis de table (F et H) : 1er tour par équipes (Paris)

- Escalade : demi-finales bloc (F), qualification vitesse (H) (Le Bourget)

11 heures :

- Basket (H) : quarts de finale (Bercy)

- Lutte : lutte libre 50 kg (F), gréco-romaine 77 et 97 kg (H) (Champ de Mars)

- Voile (F et H) : finales dériveur, qualifications dériveur (M), multicoques (M) et kite (F et H) (Marseille) 🥇

12h30 :

- Skateboard (F) : qualifications et finale park (La Concorde) 🥇

13 heures :

- Volley (F) : quarts de finale (Paris)

13h30 :

- Handball (F) : quarts de finale (Villeneuve-d'Ascq)

14 heures :

- Hockey-sur-gazon (H) : demi-finale (Colombes)

- Waterpolo (F) : quarts de finale (Centre aquatique)

14h30 :

- Basket (H) : quarts de finale (Paris)

15 heures :

- Plongeon (F) : finales tremplin 10 m (Centre aquatique) 🥇

- Tennis de table (F et H) : quarts de finale par équipes (Paris)

15h30 :

- Waterpolo (F) : quart de finale (Centre aquatique)

17 heures :

- Beach-volley (M, H et F) : quarts de finale (Tour Eiffel)

- Volley (F) : quarts de finale (Paris)

17h30 :

- Handball (F) : quarts de finale (Paris)

- Cyclisme sur piste : qualifications poursuite par équipes (F), 1er tour poursuite et sprint par équipes (H), finale sprint par équipes (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, lors des championnats du monde en 2022 (photo d'illustration). (THOMAS SAMSON / AFP)

18 heures :

- Basket (H) : quart de finales (Bercy)

- Football (F) : demi-finales (Lyon)

18h15 :

- Lutte : demi-finales lutte libre 50 kg (F), lutte gréco-romaine 77 kg et 97 kg (H), finales lutte libre 68 kg (F) et lutte gréco-romaine 60 kg et 130 kg (Champ de Mars) 🥇

19 heures :

- Hockey-sur-gazon (H) : demi-finales (Colombes)

- Waterpolo (F) : quart de finales (Centre aquatique)

- Athlétisme : demi-finales 400 m haies, finales lancer du marteau, 3 000 m steeple, 200 m (F), demi-finales 400 m, finale longueur, 1 500 m (H) (Stade de France) 🥇

19h30 :

- Natation synchronisée : épreuve libre par équipes (Centre aquatique)

20 heures :

- Tennis de table (F et H) : quarts de finale par équipes (Paris)

20h30 :

- Waterpolo (F) : quarts de finales (Centre aquatique)

21 heures :

- Beach-volley (F, H et M) : quarts de finale (Tour Eiffel)

- Volley (F) : quarts de finale (Paris)

- Football (F) : demi-finale (Marseille)

21h30 :

- Boxe : demi-finales 50 et 66 kg (F), demi-finales 71 kg (H) (Roland-Garros) 🥇

- Basket (H) : quarts de finale (Paris)

- Handball (F) : quarts de finale (Villeneuve-d'Ascq)

Mercredi 7 août

7h30 :

- Athlétisme (M) : 35 km marche par équipes (Paris) 🥇

9 heures :

- Taekwondo : -49 kg (F), -58 kg (H) (Grand Palais) 🥇

- Golf (F) : 1er tour (Saint-Quentin-en-Yvelines)

9h30 :

- Canoë-sprint : séries et quarts de finale (F) 500m K-1 (H) 1000m K-1 et 1000m C-1 (Vaires sur Marne)

10 heures :

- Plongeon (H) : demi-finale tremplin 3 m (Centre aquatique)

- Athlétisme : séries 100 m haies, qualifications lancer du javelot, repêchage 1 500 m (F), qualifications saut en hauteur, séries du 800 m et du 5 000 m (H) (Stade de France)

- Tennis de table (F et H) : quarts de finale par équipe (Paris)

- Escalade : finales de vitesse (F), combiné difficulté-bloc partie difficulté (H) (Le Bourget) 🥇

11 heures :

- Basket (F) : quarts de finale (Bercy)

- Lutte : huitièmes et quarts de finale lutte gréco-romaine 67 kg, 87 kg (F), lutte libre 50 kg, 53 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

- Voile (M) : finales dériveur et multicoque (Marseille) 🥇

Les dériveurs lors du test event réalisé sur le plan d'eau de Marseille, le 15 juillet 2023. (AGENCE KMSP / AFP)

12h30 :

- Skateboard (H) : qualifications et finale park (La Concorde) 🥇

12h45 :

- Cyclisme sur piste : qualifications poursuite par équipes et keirin (F), sprint (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines)

13h30 :

- Handball (H) : quarts de finale (Villeneuve-d'Ascq)

14 heures :

- Hockey-sur-gazon (F) : demi-finale (Colombes)

- Waterpolo (H) : quarts de finale (Centre aquatique)

14h30 :

- Basket (F) : quarts de finale (Bercy)

- Taekwondo : -49 kg (F) et -58 kg (H) (Grand Palais)

15 heures :

- Plongeon (F) : qualifications tremplin 3 m (Centre aquatique)

- Haltérophilie (H) : 61kg épaulé-jeté et arraché (Paris) 🥇

- Tennis de table (F et H) : quarts de finales par équipes (Paris)

16 heures :

- Volley (H) : demi-finales (Paris)

17 heures :

- Beach-volley (M, H et F) : quarts de finale (Tour Eiffel)

17h30 :

- Handball (H) : quarts de finale (Villeneuve-d'Ascq)

- Cyclisme sur piste (H et F) : finales de poursuite par équipes (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

18 heures :

- Basket (F) : quarts de finale (Bercy)

18h30 :

- Athlétisme : demi-finales 400 m et finales saut à la perche (F), demi-finales 110 m haies, 200 m et 400 m haies, qualifications triple saut, finales du lancer du disque, 400 m et 3 000 m steeple (H) (Stade de France) 🥇

19 heures :

- Hockey-sur-gazon (F) : demi-finale (Colombes)

- Waterpolo (H) : quarts de finale (Centre aquatique)

19h30 :

- Natation synchronisée : finales par équipes technique (Centre aquatique) 🥇

- Haltérophilie (F) : arraché et épaulé-jeté 49 kg (Paris) 🥇

20 heures :

- Volley (H) : demi-finale (Paris)

- Tennis de table (F) : demi-finales par équipes (Paris)

21 heures :

- Beach-volley (M, H et F) : quarts de finale (Tour Eiffel)

21h30 :

- Basket (F) : quarts de finale (Bercy)

- Boxe : demi-finales 57 kg (F) et 92 kg (H), finales 63,5 kg et 80 kg (H) (Roland-Garros) 🥇

- Handball (H) : quart de finale (Villeneuve-d'Ascq)

Jeudi 8 août

7h30 :

- Nage marathon (F) : 10 km (Paris) 🥇

9 heures :

- Taekwondo : -57 kg (F) et -68 kg (H) (Grand Palais)

- Golf (F) : 2e tour (Saint-Quentin-en-Yvelines)

10 heures :

- Plongeon (F) : demi-finales tremplin 3 m (F) (Centre aquatique)

- Athlétisme : qualifications lancer du poids, repêchage 100 m haies, séries relais 4x100 m, heptathlon épreuves du 100 m haies et hauteur (F), séries du relais 4x100 m, repêchages 800 m (H) (Stade de France)

- Tennis de table (H) : demi-finale par équipes (Paris)

- Gymnastique rythmique : qualifications du concours général ballon et cerceau (Paris)

- Escalade : demi-finales combiné bloc-difficulté partie difficulté (F), finale vitesse (H) (Le Bourget) 🥇

L'escalade a fait son apparition comme sport additionnel lors des Jeux olympiques de Tokyo (photo d'illustration). (MOHD RASFAN / AFP)

10h30 :

- Canoë-sprint : séries et quarts de finale C1 200 m, 500 m K-4 (F), finales 500 m C-2 et 500 m K-4 (H) (Vaires-sur-Marne) 🥇

11 heures :

- Lutte : lutte libre 53 kg et 57 kg (F), lutte libre 57 kg et 86 kg, lutte gréco-romaine 67 kg, 87 kg (Champ de Mars) 🥇

- Pentathlon moderne (F et H) : épreuve d'escrime (Versailles)

- Voile (H et F) : finales kite-surf (Marseille) 🥇

13 heures :

- Waterpolo (F) : matchs de classements (Centre aquatique)

14 heures :

- Hockey-sur-gazon (H) : finale pour la troisième place (Colombes)

14h30 :

- Waterpolo (F) : demi-finale (Centre aquatique)

15 heures :

- Plongeon (H) : finale tremplin 3 m (Centre aquatique) 🥇

- Haltérophilie (F) : 59 kg (Paris) 🥇

- Gymnastique rythmique : qualification générales ruban et massue (Paris)

- Tennis de table (F) : demi-finales par équipes (Paris)

16 heures :

- Volley (F) : demi-finales (Paris)

16h30 :

- Handball (F) : demi-finales (Paris)

17 heures :

- Beach-volley (F, H et M) : demi-finales (Tour Eiffel)

- Cyclisme sur piste : finale keirin (F), finale omnium et quarts de finale sprint (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

- Football (H) : match pour la 3e place (Nantes)

17h30 :

- Basket (H) : demi-finale (Bercy)

18 heures :

- Waterpolo (F) : demi-finale (Centre aquatique)

19 heures :

- Hockey-sur-gazon (H) : finale (Colombes) 🥇

- Athlétisme : demi-finale du 1 500 m, finales 400 m haies et longueur, heptathlon épreuves du lancer du marteau et 200 m (F), finales lancer du javelot, 200 m et 110 m haies (H) (Stade de France) 🥇

19h30 :

- Haltérophilie (H) : 73 kg (Paris) 🥇

20 heures :

- Volley (F) : demi-finales (Paris)

- Tennis de table (H) : demi-finales par équipes (Paris)

21 heures :

- Beach-volley (M, H et F) : demi-finales (Tour Eiffel)

- Basket (H) : demi-finale (Bercy)

21h30 :

- Handball (F) : demi-finale (Lille)

- Boxe : demi-finales 75 kg (F), 57 kg (H), finales 54 kg (F), 51 kg (H) (Roland-Garros) 🥇

Vendredi 9 août

7h30 :

- Natation marathon (H) : 10 km (pont Alexandre III) 🥇

9 heures :

- Taekwondo : -67 kg (F), -80 kg (H) (Grand Palais) 🥇

- Golf (F) : 3e tour (Saint-Quentin-en-Yvelines)

10 heures :

- Plongeon (H) : plateforme 10 m (Centre aquatique)

- Gymnastique rythmique (F) : qualifications par groupe ; ruban, cerceau et ballon (Paris)

- Athlétisme : séries relais 4x400 m, heptathlon avec les épreuves de saut en longueur, javelot, demi-finales du 100 m haies (F), séries du relais 4x400 m, demi-finales 800 m (H) (Stade de France) 🥇

- Tennis de table (H) : médaille de bronze par équipes (Paris) 🥇

10h15 :

- Escalade (H) : finale bloc et difficulté (Le Bourget) 🥇

10h30 :

- Canoë-sprint : demi-finales et finale du 500 m C2, demi-finales et finale du 500 m K2 (F), demi-finales et finale du 1000 m C1 (Vaires sur Marne) 🥇

11 heures :

- Lutte : lutte libre -57 kg, -62 kg (F), lutte libre -57 kg, -86 kg, -74 kg, -125 kg (H), (Champ de Mars) 🥇

13 heures :

- Waterpolo (H), match de classement, demi-finale (Centre aquatique)

- Pentathlon (H) : demi-finales (Versailles)

14 heures :

- Cyclisme sur piste : sprint, finale madison (F) ; demi-finales et finale sprint (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

- Hockey-sur-gazon (F) : match de la troisième place (Colombes) 🥇

14h30 :

- Gymnastique rythmique (F) : finale concours général individuel (Paris) 🥇

15 heures :

- Plongeon (F) : finale du tremplin 3 m (Centre aquatique) 🥇

- Haltérophilie (H) : arraché -89 kg, épaulé-jeté -89 kg (Paris) 🥇

- Football (F) : match pour la troisième place (Lyon) 🥇

- Tennis de table (H) : finale par équipes (Paris) 🥇

16 heures :

- Breaking (F) : qualifications (La Concorde)

- Volley (H) : match pour la troisième place (Paris) 🥇

16h30 :

- Handball (H) : demi-finale (Villeneuve d'Ascq)

17h30 :

- Basket (F) : demi-finale (Bercy)

18 heures :

- Waterpolo (H) : matchs de classement, demi-finale (Centre aquatique)

- Football (M) : finale (Parc des Princes) 🥇

19 heures :

- Athlétisme : finale relais 4x100 m, lancer du poids, 400 m, 800 m de l'heptathlon, 10 000 m (F), finale relais 4x100 m, triple saut, 400 m haies (H) (Stade de France) 🥇

19h30 :

- Natation synchronisée (F) : duo technique (Centre aquatique)

- Haltérophilie (F) : arraché et épaulé-jeté -71 kg (Paris) 🥇

20 heures :

- Breaking (F) : finale (La Concorde) 🥇

- Hockey-sur-gazon (F) : finale (Colombes) 🥇

21 heures :

- Basket (F) : demi-finale (Bercy)

- Beach-volley (F) : finales (Tour Eiffel) 🥇

21h30 :

- Handball (H) : demi-finale (Villeneuve d'Ascq)

- Boxe : finales -50 kg et -66 kg (F), -71 kg, -92 kg (H) (Roland-Garros) 🥇

Le tournoi de boxe olympique prend place à Roland-Garros pour les finales. (LUIS ROBAYO / AFP)

Samedi 10 août

8 heures :

- Athlétisme (H) : marathon (Paris) 🥇

9 heures :

- Waterpolo (F) : match de classement (Centre aquatique)

- Taekwondo : +67 kg (F), +80 kg (H) (Grand Palais) 🥇

- Golf (F) : 4e tour (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

9h30 :

- Penthatlon moderne (F) : demi-finales équitation, escrime, natation 200 m nage libre, laser run (Versailles)

10 heures :

- Plongeon (H) : demi-finales 10 m (Centre aquatique)

- Handball (F) : match pour la troisième place (Villeneuve-d'Ascq) 🥇

- Tennis de table (F) : matchs pour la troisième place par équipes (Paris) 🥇

10h15 :

- Escalade (F) : finale bloc et difficulté (Le Bourget) 🥇

10h30 :

- Waterpolo (F) : match pour la troisième place (Centre aquatique) 🥇

- Canoë-sprint : kayak 200 m et 500 m (F), kayak 1 000 m (H) (Vaires-sur-Marne) 🥇

11 heures :

- Basket (H) : match pour la troisième place (Bercy) 🥇

- Lutte : 76 kg (F), 65 kg et 97 kg (H) (Champ de Mars)

11h30 :

- Halthérophilie (H) : 102 kg (Paris) 🥇

13 heures :

- Volley (H) : finale (Paris) 🥇

Earvin Ngapeth face au Comité olympique russe lors du tournoi olympique des Jeux de Tokyo, le 30 juillet 2021. (YURI CORTEZ / AFP)

14 heures :

- Gymnastique : finale gymnastique rythmique (Paris) 🥇

- Waterpolo (F) : match de classement (Centre aquatique)

14h30 :

- Taekwondo : quarts et demi-finales +67 kg (F) et +80 kg (H) (Grand Palais)

15 heures :

- Plongeon (H) : finale plateforme 10 m (Centre aquatique) 🥇

- Handball (F) : finale (Villeneuve-d'Ascq) 🥇

- Tennis de table (F) : finale par équipes (Paris) 🥇

15h30 :

- Waterpolo (F) : finale (Centre aquatique) 🥇

16 heures :

- Breaking (H) : qualifications (La Concorde)

- Halthérophilie (F) : 81 kg (Paris) 🥇

17 heures :

- Pentathlon moderne (H) : finale escrime, natation 200 m nage libre, laser run (Versailles) 🥇

- Cyclisme sur piste : sprint (F), keirin (H) et madison (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

- Football (F) : finale (Parc des Princes) 🥇

17h15 :

- Volley (F) : match pour la troisième place (Paris) 🥇

18h15 :

- Lutte : 62 kg (F), 74 kg et 125 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

18h30 :

Athlétisme : heptathlon, javelot, 100 m haies, 1 500 m, relais 4x400 m (F), saut en hauteur, 800 m, 5 000 m, relais 4x400 m (H) (Stade de France) 🥇

19h30 :

- Natation synchronisée (F) : duo programme libre (Paris) 🥇

- Taekwondo : +67 kg (F) et +80 kg (H) (Paris) 🥇

20 heures :

- Breaking (H) : finale (La Concorde) 🥇

- Halthérophilie (H) : 102 kg (Paris) 🥇

21 heures :

- Beach-volley : finale (F), finale et match pour la troisième place (H) (Tour Eiffel) 🥇

21h30 :

- Boxe : 57 kg et 75 kg (F), 57 kg et +92 kg (H) (Roland-Garros) 🥇

- Basket (H) : finale (Bercy) 🥇

Dimanche 11 août

8 heures :

- Athlétisme (F) : marathon (Paris) 🥇

9 heures :

- Handball (H) : match pour la troisième place (Villeneuve-d'Ascq) 🥇

- Waterpolo (H) : match de classement (Centre aquatique)

10h30 :

- Waterpolo (H) : match pour la troisième place (Centre aquatique) 🥇

11 heures :

- Pentathlon moderne (F) : finale (Versailles) 🥇

- Cyclisme sur piste : omnium et sprint (F), keirin (H) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 🥇

- Lutte : 76 kg (F), 65 et 97 kg (H) (Champ de Mars) 🥇

11h30 :

- Basket (F) : match pour la troisième place (Bercy) 🥇

- Halthérophilie (F) : 81 kg (Paris) 🥇

13 heures :

- Volley (F) : finale (Paris) 🥇

13h30 :

- Handball (H) : finale (Villeneuve-d'Ascq) 🥇

14 heures :

- Waterpolo (H) : finale (Centre aquatique) 🥇

15h30 :

- Basket (F) : finale (Bercy) 🥇

Les Américaines, nonuples championnes olympiques en titre, lors des JO à Tokyo le 8 août 2021. (ARIS MESSINIS / AFP)

20 heures :

- Cérémonie de clôture