Programme des JO 2024 : Sofiane Oumiha pour oublier Rio, le sport collectif français en folie… Les rendez-vous olympiques du 7 août

Il va flotter sur les JO de Paris comme un air de KO... Le douzième jour des Jeux olympiques, ce mercredi 7 août va offrir à l'équipe de France de nombreuses joutes à gros enjeux pour la médaille, ou pour la survie dans la compétition. Le compteur de médailles tricolores pourrait encore grimper, et de nouvelles perspectives de podium se concrétiser pour la suite de la semaine.

Les trois épreuves à ne pas rater : boxe, poursuite par équipes femmes, relais mixte marathon marche

La France est ainsi déjà assurée d'une nouvelle médaille, grâce à Sofiane Oumiha. Le boxeur toulousain est en finale des -63,5 kilos (22h34, annoncé sur France 2) où l'attend le Cubain Erislandy Alvarez Borges dans l'écrin de Roland-Garros et du court Philippe-Chatrier. Oumiha va tenter de faire oublier ses frustrations olympiques, de l'argent de Rio 2016 à l'élimination prématurée de Tokyo en 2021.

Si les hommes de la poursuite par équipes de cyclisme sur piste n'ont pas pu se mêler à la lutte pour la médaille de bronze, les Bleues Clara Copponi, Valentine Fortin, Marion Borras et Marie Le Net peuvent encore espérer terminer troisièmes. Il faudra pour cela dominer l'Australie et terminer parmi les deux meilleurs temps des six équipes qui ne s'affronteront pas pour la médaille d'or (13h52, annoncé sur France 2, avant une possible finale pour le bronze à 19h17 (annoncé sur France 2).

Il n'y aura pas d'assurance de médailles en début de journée, mais une découverte avec le relais mixte marche marathon, une des nouvelles épreuves introduites pour ces Jeux olympiques de Paris. Ce relais mixte vient remplacer le 50 kilomètres marche au programme et sera une des curiosités de la journée (7h30, annoncé sur France 3). Le tandem tricolore Aurélien Quinion et Clémence Beretta espérera faire bonne figure.

Les trois équipes de France à suivre : volley hommes, handball hommes, basket femmes

Si vous aimez les sports collectifs, vous allez être servis, de 13h30 jusqu'en milieu de soirée. La folle journée des équipes de France débutera par le quart de finale des handballeurs contre l'Allemagne (13h30, annoncé sur France 3). Les Tricolores vont devoir monter sérieusement en puissance dans leur quête de doublé après Tokyo, et une phase de groupe peu convaincante.

L'équipe de France féminine de basket prendra la suite (18h00, annoncé sur France 3) pour son quart de finale et une même affiche contre l'Allemagne. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane vont chercher à s'appuyer sur leur force défensive, vue en début de tournoi, et oublier leur courte défaite contre l'Australie en fin de première phase.

Le dessert sera très copieux avec une place en finale qui se jouera pour les volleyeurs français. Les Bleus en demi-finale affrontent l'Italie (20h00, annoncé sur France 3), la patrie de leur sélectionneur Andrea Giani. La frayeur et la remontée fantastique contre les Allemands en quart de finale peut servir de tremplin à Earvin Ngapeth et les siens dans la défense de leur titre de Tokyo.

Le programme complet et les finales du jour

La journée sera très riche en potentiels grands moments. Cyrian Ravet, tête de série numéro 4 en taekwondo chez les -58kg (à partir de 9h46, annoncé sur France 2, finale à 21h37), et Mamadassa Sylla chez les 67 kilos en lutte gréco-romaine (11h49, annoncé sur France 2) sont de vraies chances de médailles françaises. La marina de Marseille pourrait aussi être le théâtre d'un beau spectacle avec la conclusion du multicoque mixte et du dériveur mixte (si la météo est au rendez-vous, à partir de 14h43, annoncé sur France 3). Tim Mourniac et Lou Berthomieu d'un côté, Camille Lecointre et Jérémie Mion de l'autre ne sont pas en position favorable pour le podium avant les courses pour la médaille, souvent décisives.

L'équipe de France hommes de tennis de table voudra se rapprocher d'une éventuelle breloque, en cas de victoire sur le Brésil (15h00, annoncé sur France 2). Vincent Matheron essayera lui aussi de se qualifier dans la journée et rejoindre au moins la finale du park (éliminatoires à 12h30, finale à 17h30, annoncé en intégralité sur la chaîne numérique France.tv Paris 2024, et sur France 2). La golfeuse tricolore Céline Bouthier fait, elle, son entrée en lice dans la compétition à partir de 9h00 (annoncé sur France 3).

La journée d'athlétisme sera tout aussi dense. Cyréna Samba-Mayela se jaugera lors du 1er tour du 100 mètres haies (10h15, annoncé sur France 2). Le champion olympique du 100 mètres Noah Lyles voudra en faire de même avec la concurrence, lors des demi-finales du 200 mètres (20h02). A suivre également la finale de la perche femmes avec les Tricolores Ninon Chapelle et Marie-Julie Bonnin (18h15), du lancer du disque hommes (20h25), du 400m hommes (21h20, et du 3 000 mètres steeple hommes (21h43).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, de 9h35 à 12h57, puis de 13h43 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, de 7h25 à 12h02, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h02 à 13h43, et de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h30