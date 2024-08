Programme des Français aux JO de Paris 2024 : découvrez chaque jour le calendrier détaillé, heure par heure, sport par sport, des épreuves des Tricolores

Quels Français, dans quelles épreuves et à quelle heure ? Ils sont pas moins de 571 athlètes à disputer les Jeux olympiques de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août. Sur les 329 épreuves prévues, bon nombre d'entre elles concerneront la délégation française. Médaille à la clé ou non, séries, matchs de groupes, à élimination directe, quarts de finale, demi-finales ou finales, découvrez dans notre tableau le programme complet des Tricolores.



Si vous êtes supporter des équipes de France et des athlètes tricolores, retrouvez ce qui les attend et quand. Athlétisme, natation, judo, escrime, canoë, tennis de table, water-polo... De Léon Marchand à Mélina Robert-Michon, de Charline Picon à Teddy Riner... Quelle épreuve pouvez-vous suivre chaque jour ?