L'Union internationale de pentathlon moderne retire l'équitation de ses épreuves

C'est une nouvelle qui va révolutionner le pentathlon moderne. Réunie à Monaco la semaine dernière, l'Union internationale du pentathlon moderne (UIPM) a annoncé sa décision de retirer l'épreuve d'équitation, jeudi 4 novembre.

"Cette décision historique intervient après que le Conseil exécutif (CE) de l'UIPM a approuvé à l'unanimité une série de recommandations formulées par la commission de l'innovation de l'UIPM", s'explique l'organisme dans un communiqué de presse. Une décision qui intervient quelques mois après les Jeux olympiques de Tokyo, qui avaient prouvé devant les caméras de télévision du monde entier combien l'épreuve pouvait être aléatoire du fait du tirage au sort des chevaux. Lors de l'épreuve olympique, l'Allemande, Annika Schleu, en avait fait les frais avec un cheval qui ne souhaitait pas franchir les obstacles. Elle avait signé un zéro pointé dans la discipline.

Dans ce même communiqué, l'UIPM précise qu'une nouvelle discipline remplacera l'équitation. Elle devrait être annoncée dans les prochaines semaines.

Une consultation a été lancée aujourd'hui. Elle inclura des athlètes, des entraîneurs ainsi que les partenaires médias et marketing de la Fédération internationale. La nouvelle discipline devra notamment assurer l'égalité et l'équité entre les sexes, être facilement compréhensible pour le public, être à faible coût pour les athlètes et les organisateurs ou encore être compatible avec le nouveau format d'élimination de 90 minutes.

