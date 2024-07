Visa, espèces... Trois questions sur les moyens de paiement acceptés sur les sites olympiques de Paris 2024

Il va falloir prendre ses précautions. Il n'y aura pas beaucoup de moyens pour régler ses achats pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En effet, seule la carte Visa est acceptée et il ne sera pas possible de payer avec une Mastercard, autre mastodonte, ni avec une American Express ou tout autre type de carte. La raison : le CIO a noué un partenariat exclusif avec Visa jusqu'en 2032, lui assurant d'être la seule carte acceptée aux JO. Pour permettre à tout le monde de payer sur les sites olympiques, des moyens de paiements alternatifs vont toutefois être disponibles. À deux semaines du début des JO de Paris 2024, franceinfo fait le point.

Pourquoi seule la carte Visa est acceptée ?

Le géant américain des moyens de paiement a le statut de partenaire olympique de premier rang. Un contrat, renouvelé depuis 1986 et qui court jusqu'en 2032, le lie au Comité international olympique (CIO) et donne à Visa l'exclusivité sur l'ensemble des flux de paiement sur les sites des Jeux olympiques de Paris 2024. "En reconnaissance du partenariat de longue date des Jeux olympiques et paralympiques avec Visa, Paris 2024 accepte uniquement les produits de paiement Visa de débit, de crédit et les paiements mobiles", explique le site internet des JO dans sa rubrique d'aide.

L'exclusivité de Visa s'applique déjà dans les boutiques des JO, mais pas sur le site de vente de billets, où Visa est partenaire "préférentiel", mais pas "exclusif". Pendant la compétition, les quelque 4 500 terminaux de paiement déployés sur la trentaine de sites olympiques n'accepteront que des paiements en carte Visa.

Va-t-on pouvoir payer en espèces ?

Pour ceux qui ne détiennent pas de carte Visa, il sera possible de payer en cash. Tous les sites olympiques vont accepter les espèces, ce qui est une obligation légale en France. Des distributeurs de billets (DAB) vont y être installés afin de retirer de l'argent. En tout, il va y en avoir une soixantaine déployée sur l'ensemble des enceintes olympiques. C'est ce que confirme le Comité national des moyens de paiement (CNMP), l'instance qui, au sein de la Banque de France, pilote la stratégie française en matière de moyens de paiement.

"Nous avons travaillé avec les différents acteurs pour faciliter les opérations fiduciaires, comme les chargements des DAB, qui sont situés aux alentours des sites et qui pourraient être particulièrement sollicités lors des épreuves sportives", ajoute l'instance. Mais des critiques pointent le faible nombre de distributeurs installés au regard des 10 millions de spectateurs attendus.

Y a-t-il d'autres moyens de paiement ?

En alternative et pour éviter de faire la queue devant les distributeurs, Visa va également proposer aux spectateurs qui ne possèdent pas de carte Visa de se doter de cartes prépayées et temporaires. Il s'agira de cartes physiques, disponibles gratuitement dans les enceintes olympiques, à charger d'un maximum de 150 euros. Cette carte peut aussi être virtuelle et générée par une application mobile, Visa Go, disponible depuis fin juin. Une fois téléchargée, chaque détenteur de billet pourra charger de l'argent, toujours dans la limite de 150 euros.

Ses détracteurs soulignent qu'une fois ce plafond de 150 euros atteint, cette nouvelle carte Visa ad hoc, qu'elle soit physique ou dématérialisée, ne pourra plus être rechargeable par l'utilisateur. Par ailleurs, son montant maximal fixé à 150 euros paraît mince pour des articles onéreux ou pour le budget des familles, par exemple. "Tous ces services seront les mêmes pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques", assure la directrice générale de Visa Europe, Charlotte Hogg, dans une interview à L'Équipe.