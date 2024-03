Sondage Paris 2024 : 37% des Français attendent les Jeux olympiques "avec impatience", alors que 45% suivent l'actualité sportive régulièrement

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ne rassemblent pas les Français, à un peu plus de quatre mois de la cérémonie d'ouverture. Ils ne sont que 37% à attendre l'événement "avec impatience", selon une enquête sur "l'utilité du journalisme" réalisée sur un échantillon de 1001 personnes entre le 29 février et le 4 mars. Ce chiffre tombe à 30% pour l'attente au sujet des Jeux paralympiques. C'est l'institut de sondages Viavoice, en partenariat avec France TV, France médias monde, Radio France et Ouest-France, qui a réalisé et publié cette étude, lundi 25 mars.

Parmi les Français interrogés par l'institut de sondage, ils ne sont que 14% à déclarer attendre avec "beaucoup d'impatience" les prochains JO. Un pourcentage qui monte jusqu'à 55% pour ceux qui se considèrent comme "passionnés" de sport. 4% des personnes interrogées affirment ne pas s'intéresser aux Jeux, hormis à la seule cérémonie d'ouverture.

Les médias professionnels privilégiés à 72%, en baisse de quatre points par rapport à 2023

Dans cette étude, si plus de huit Français sur 10 (85%) estiment le métier de journaliste utile, et indispensable dans un pays démocratique (79%), ils sont 72% à se référer à des médias professionnels pour s'informer (en baisse de quatre points par rapport à 2023, le plus faible depuis février 2020 et la crise du Covid-19), contre 12% (en hausse de deux points) provenant des réseaux sociaux ou de leur entourage. Ils affirment, en même temps, à 73%, qu'il est de plus en plus difficile de distinguer un média sérieux et des sites relayant des informations non vérifiées. Ils fixent ainsi leur priorité : à 65%, ils attendent des journalistes une vérification des informations ou rumeurs (+3 points par rapport à mars 2023), à 46% des informations pratiques et utiles au quotidien. Leur premier moyen d'information demeure la télévision (77%), devant internet (58%) et la radio (53%).

78% des sondés font confiance aux informations délivrées dans le sport, plaçant ainsi cette matière à la première place de ce classement juste devant la culture (76%), mais très loin devant les informations politiques (41%).

Par ailleurs, moins d'un Français sur deux (45%) reconnaît suivre l'actualité sportive au moins une fois par semaine, voire quotidiennement, mais ils sont 20% à ne jamais la suivre. Un clivage d'autant plus grand entre les genres : deux hommes sur trois (61%) s'informent régulièrement sur le sujet, contre seulement 30% chez les femmes. La majorité de ce public, particulièrement jeune (56% des 18-24 ans), s'informe avant tout pour connaître les résultats des matchs et des compétitions (75%). Sans surprise, le football est le premier des sports suivis (43%), devant le rugby (15%) dont la cote monte à 40% dans le Sud-Ouest.

Des jeunes plus intéressés par une actualité sportive diverse

Les Français suivent principalement l'actualité sportive masculine (42%) et locale (33%), contre seulement 30% pour l'actualité sportive féminine et 19% pour le handisport. Ces deux derniers gagnent néanmoins des points auprès du public plus jeune, puisque 40% des 18-24 ans affirment suivre l'actualité sportive féminine, contre 19% des 50-59 ans, et 27% des 25-40 ans s'intéressent à l'actualité handisport contre 13% des 50-59 ans. A 75%, ils souhaitent voir plus de femmes exercer le métier de journaliste dans le sport.

Malgré des chiffres loin de témoigner d'une véritable culture sportive française, le traitement de l'actualité sportive bénéficie d'un regard bienveillant dans l'opinion : il est jugé intéressant pour 34% des Français, passionné (32%), utile et accessible pour un Français sur quatre (26%). Seul bémol, la question de la neutralité : si 76% estiment qu'elle est requise, pour 51% des Français, les journalistes de sport ne sont pas neutres. Mais 45% d'entre eux estiment également que les journalistes doivent montrer leurs préférences quand la France est représentée.

En revanche, ils sont très largement majoritairement opposés à l'idée de payer pour suivre des retransmissions sportives à la télévision (73%), ou pour obtenir des informations sur le sport, quel que soit le support (78%).