Reportage "On a les bureaux les mieux lotis" : avec buffet et vue sur la Seine, la Monnaie de Paris invite ses salariés à assister à la cérémonie d'ouverture des JO

Tout le monde se prépare à regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, vendredi 26 juillet.

Devant sa télévision, dans les gradins, et pour certains depuis leurs bureaux, avec vue sur la Seine. C'est le cas des salariés de la Monnaie de Paris, bâtiment emblématique installé entre le Pont neuf et le Pont des arts, en plein milieu du spectacle. Pour l'occasion, l'institution a sorti le tapis rouge, spécialement pour ses collaborateurs : buffet, ambiance festive et vue sur la Seine. Une centaine de salariés, sur les 300 qui travaillent sur le site parisien, seront présents pour la cérémonie.

L'immense salon Dupré, avec ses dorures et ses lustres, est réservé pour l'occasion. La vue sur la Seine est imprenable. "Je pense qu'on a la chance d'avoir les bureaux les mieux lotis de Paris pour la vue", s'enthousiasme Rémi, salarié à la direction commerciale. Avec Natacha, sa collègue, ils se projettent déjà devant les fenêtres géantes de 6 mètres de haut. "On voit l'île de la Cité, on voit la Samaritaine en face... On aperçoit un petit bout du Louvre également. Une très très belle vue, avec le Pont neuf dans sa totalité." Sa collègue renchérit : "On définit notre vue comme 'vue royale', et c'est vraiment le cas."

"Oui, comptez sur moi !"

Les deux collègues profitent tous les jours de cette vue, mais pour la cérémonie ce sera tout autre chose, avec supplément buffet et ambiance festive. "Il y a beaucoup d'excitation de l'inconnu", s'impatiente Rémi. "C'est une chance dans la vie, poursuit Natacha. On n'aura pas eu d'autres chances dans la vie comme celle-ci." Installée dans les bureaux juste derrière, Sixtine n'a pas hésité une seconde à participer. "J'ai répondu dans les cinq minutes, s'amuse la graphiste. J'ai dit oui, comptez sur moi ! Je serai là."

Et il y a une prestation qu'elle attend avec impatience : "J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être Lady Gaga. Mais de voir les danseurs, voir les péniches passer... Ça va être très sympa, et de voir aussi le monde sur les quais."

"On attend du grand spectacle, du grand show." Rémi, salarié de la Monnaie de Paris à franceinfo

Avec ses collègues, ils ont prévu de faire tous les étages de la Monnaie de Paris pour admirer les différents points de vue. Ils feront, bien sûr, un saut sur la terrasse, ouverte spécialement pour l'occasion avec vue à 360 degrés sur la Seine : "On n'y va pas souvent. En tout cas, nous, non, jamais quasiment, souligne Sixtine. C'est un privilège, Vraiment."

L'intérieur de la Monnaie de Paris. (LISE ROOS-WEIL / RADIOFRANCE)

Les médailles olympiques frappées dans les ateliers de l'institution

Sa collègue Magalie est particulièrement fière : elle a participé, à sa manière, aux Jeux olympiques. Elle a travaillé au développement des pièces de monnaie aux couleurs des JO. "Moi, j'ai été aux premiers instants et quand on a reçu les premiers dessins de la maison Chaumet, j'ai été dans l'équipe qui a porté ce projet-là, confie-t-elle. Encore plus d'émotion, je pense particulièrement pour le 26 juillet."

Les médailles remises aux athlètes ont aussi été frappées dans les ateliers de la Monnaie de Paris, l'étage d'en dessous. Il fallait absolument remercier les équipes, précise le directeur marketing Nicolas Dumont, qui attend une centaine de salariés. "Il y en a qui ont en fait annulé leur départ en vacances et qui ont reporté le départ pour pouvoir en profiter, assure-t-il. Donc on est très heureux de les avoir."

Le salon Dupré, et ses dorures, sera donc plein à craquer. L'équipe de salariés sera au rendez-vous avec un œil à travers la fenêtre, et l'autre sur l'écran géant, pour ne rien rater.