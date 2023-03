Paris 2024: Tony Estanguet assure que "le basket et le hand se joueront à Lille" même s'il reste "un certain nombre de travaux à mener"

Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a reconnu, jeudi à Villeneuve-d'Ascq, que "tout n'était pas encore résolu" mais qu'il restait "très confiant".

Basket et handball seront bien à la fête à Lille. En déplacement au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, jeudi 2 mars, Tony Estanguet s'est montré rassurant quant à la tenue des épreuves de ces deux disciplines dans le Nord lors des Jeux olympiques. "Le basket et le hand se joueront à Lille en 2024", a assuré le président du comité d'organisation des Jeux olympiques. La fédération internationale de basket (Fiba) avait, en décembre dernier, donné son feu vert "sous réserves" pour la tenue des épreuves de basket à Lille. En cause, des problèmes liés à la climatisation du stade lorsque celui-ci se trouve en configuration basket.

Tony Estanguet, qui était au côté du secrétaire général de la Fiba, Andreas Zagklis, n'a pas caché que tout n'était pas encore prêt et que certains ajustements restaient à faire. "On a encore un certain nombre de travaux à mener ensemble avec les fédérations internationales, avec les acteurs locaux, pour faire de ces deux grands moments de grands succès, a-t-il déclaré. Tout n'est pas encore résolu mais on est très confiants dans notre capacité à répondre à toutes les questions dans les prochains mois."

"Paris 2024 a fait beaucoup de progrès"

Le secrétaire général de la Fiba partage cette confiance, tout en restant attentif à l'évolution des travaux. "Nous voulons venir ici à condition que ces sujets soient résolus. Paris 2024 a fait beaucoup de progrès ces derniers mois et nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel", s'est félicité Andreas Zagklis. Après quelques polémiques, les épreuves de basket sont prévues du 27 juillet au 11 août, d'abord au stade Pierre-Mauroy, avant de revenir à Paris pour les phases finales. Les handballeuses et handballeurs effectueront le chemin inverse, avec des phases de groupes à Paris et des phases finales dans le Nord.