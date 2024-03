Paris 2024 : "S'il y a une chance de voir Kylian Mbappé aux JO, on la saisira", assure le président de la FFF

"S'il y a une chance de voir Kylian Mbappé aux Jeux olympiques, on la saisira", a assuré dimanche 24 mars sur franceinfo, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), alors que la présence de Kylian Mbappé aux Jeux de Paris est incertaine.

Le Real Madrid, destination probable l'été prochain de la star du PSG, a indiqué qu'il ne libérera pas ses joueurs français pour les JO, compétition ne figurant pas au calendrier Fifa, rendant la présence de l'attaquant français plus qu'incertaine.

Ne pas revivre "le traumatisme des JO de Tokyo"

"La Fédération doit convaincre les clubs de bien vouloir libérer leurs joueurs, a expliqué Philippe Diallo. Dès l'automne, j'ai réuni les clubs français pour les sensibiliser et leur réponse a été positive. Sur les clubs étrangers, notre levier est moindre."

"On va faire tout notre possible et prendre notre bâton de pèlerin pour convaincre ces clubs étrangers de laisser leurs joueurs vivre leur rêve, a ajouté le président de la FFF. Il va falloir discuter avec les clubs étrangers pour voir comment on peut aménager les choses. C'est du cas par cas. En 2021, à Tokyo, ça a été un traumatisme pour tout le monde, a-t-il rappelé, le sélectionneur de l'époque, Sylvain Ripoll, s'est retrouvé avec une équipe très loin de ce qui était possible".