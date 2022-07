"Ouvrons grand les Jeux" : voici le slogan officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Un nouveau pas concret sur la route vers les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Lors d'une conférence de presse, le comité d'organisation a dévoilé lundi 25 juillet le slogan de l'événement : "Ouvrons grand les Jeux".

Une vidéo accompagne l'annonce, avec de multiples références sportives nationales et internationales, comme ce parallèle entre Jesse Owens lors des Jeux de 1936 et Marianne. On y voit également l'engouement populaire, mais aussi d'autres références politiques et sociétales. On y voit notamment Simone Veil, alors ministre de la Santé, au moment de faire voter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG), en 1974.

Le slogan choisi par l'organisation entend faire la part belle à l'inclusion. Les organisateurs mettent ainsi en avant la parité entre les athlètes féminins et masculins (5 250 de chaque côté).