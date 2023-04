Paris 2024 : "Les armées contribueront" à la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques, annonce le chef d'état-major des armées

L'armée française mobilisera plusieurs milliers de soldats pour assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris 2024.

Une semaine après l'adoption à l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur la vidéosurveillance durant les Jeux olympiques, le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, a annoncé, jeudi 6 avril, ne pas exclure une "contribution exceptionnelle". Les armées françaises prévoient de mettre à disposition 10 000 militaires pour la sécurisation des Jeux olympiques 2024. "Les JO seront un événement international, un vrai rendez-vous pour notre pays. Il est tout à fait logique que les armées contribuent", a-t-il justifié lors d'une audition devant la commission Défense de l'Assemblée nationale.

Le plan Sentinelle, déployé au lendemain des attentats de janvier 2015 en France pour faire face à la menace terroriste, oscille entre 3 000 et 7 000 militaires et peut monter jusqu'à 10 000. Mais Thierry Burkhard n'exclut pas une augmentation des effectifs durant les Jeux olympiques, "mon vrai sujet étant d'anticiper (...) alors qu'un certain nombre de choses risquent d'arriver un peu au dernier moment", glisse-t-il. Une incertitude liée au manque possible d'effectifs provenant des entreprises de sécurité privées, qui peinent à recruter pour répondre à la mobilisation nécessaire de 22 000 agents pour sécuriser les sites de compétition.

Il est "trop tôt pour dire" si les armées seront appelées en renfort pour pallier une défaillance partielle de la sécurité privée, estimait fin janvier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Tous les scénarios sont sur la table", dit de son côté Etienne Thobois, directeur général du comité d'organisation des JO de Paris (Cojo).