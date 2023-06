Paris 2024: le coordinateur pour la sécurité quitte ses fonctions après sa suspension pour "comportement inadapté" avec une femme

Le nom du successeur du responsable de la sécurité n'a pas été communiqué.

Une annonce embarrassante. À un peu plus d'un an de l'événement, le coordinateur national pour la sécurité des Jeux de Paris 2024, Ziad Khoury, a quitté son poste "à sa demande" selon un arrêté publié au Journal officiel, dimanche 11 juin. Il avait été suspendu de ses fonctions fin mars après un signalement pour un "comportement inadapté" avec une femme.



"Par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 8 juin 2023, il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de coordinateur national pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2024 exercées par M. Ziad Khoury, préfet", est-il écrit dans le Journal officiel.



Nommé en juin 2021, Ziad Khoury avait été suspendu le 21 mars "à titre conservatoire" le temps d'une enquête administrative qui devait rendre ses conclusions "sous un mois", avait indiqué le ministère de l'Intérieur. L'ancien préfet de la Haute-Saône et de l'Aisne, âgé de 53 ans, avait fait l'objet d'un signalement pour des propos inappropriés envers une femme lors d'un déplacement à Londres en décembre 2021, selon le ministère de l'Intérieur.