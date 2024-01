Paris 2024 : "bulle" de sécurité, policiers et gendarmes mobilisés... La sécurisation du parcours de la flamme olympique détaillée par l'Intérieur

Le relais de la flamme olympique va nécessiter une sécurisation exceptionnelle. Le parcours débutera le 8 mai à Marseille et s'achèvera le 26 juillet à Paris. Cette organisation a été présentée lundi 22 janvier au ministère de l'Intérieur. Il y aura 5 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés à Marseille où débutera le parcours de la flamme olympique en France début mai, et 1 600 en Ile-de-France. Par ailleurs, Gérald Darmanin expliqué qu'"une centaine de policiers et gendarmes" encadreront la flamme en permanence tout au long de son parcours.

Lutter contre "toute forme de désordre public"

La flamme olympique arrivera en France sur le Belem, célèbre trois mats , au milieu d'une armada d'embarcations à Marseille le 8 Mai. C'est dans le Vieux Port qu'aura lieu le premier allumage du chaudron olympique. Une opération qui se répétera ensuite dans 65 villes étapes. Un parcours de 98 jours. La flamme arrivera dans la capitale le 14 juillet pour effectuer un premier parcours, puis un deuxième le 15 juillet avant de revenir une dernière fois le 26 juillet. La flamme passera également par cinq territoires ultra-marins entre le 9 et le 17 juin. Il s'agit de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Polynésie française et La Réunion.

"Une centaine de policiers et gendarmes accompagneront" la flamme tout au long de ce parcours, dont le GIGN, l'unité d'élite des gendarmes, qui se trouvera "tout le temps" et "à proximité", a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Au sein de cette "bulle", "18 policiers et gendarmes en civil" assureront la "protection rapprochée" du relayeur.

Une unité de force mobile, soit environ 100 agents, placés à l'avant et à l'arrière du convoi, sera aussi chargée de lutter contre "toute forme de désordre public", a précisé le ministre, citant d'éventuels "sit-in". "Les relais de la flamme olympique et paralympique sont principalement susceptibles de faire l'objet d'actions de perturbation émanant d'organisations qui s'en servent comme d'une tribune pour fédérer", déclare Gérald Darmanin lors de son point presse. Le ministre de l'Intérieur a cité plusieurs organisations environnementalistes "d'ultragauche" comme Saccage 2024, Dernière rénovation ou Les Soulèvements de la Terre. Le ministre ajoute qu'"à ce stade il n'y a pas de velléités mises en évidence par l'ultradroite mais ça reste une menace importante qu'il nous faut prendre au sérieux".

Les identités de 12 000 personnes vérifiées

Le ministère de l'Intérieur précise que 12 000 identités ont été soumises à enquête : 10 000 porteurs de la flamme olympique auxquels s'ajoutent 1 000 porteurs de la flamme paralympique et 1 000 remplaçants. À l'issue de ces enquêtes, 13 avis d'incompatibilité ont été émis (0,10%) : dix en lien avec des faits de nature judiciaire "notamment des personnes qui avaient un casier judiciaire important principalement lié aux stupéfiants", précise Gérald Darmanin, et trois en lien avec des éléments issus des services de renseignement "et notamment d'islam radical, d'ingérence ou de liens avec le conflit russo-ukrainien".

Enfin, Gérald Darmanin a parlé de "200 millions d'euros obtenus et budgétisés dans le budget 2024 pour assurer la sécurité des Jeux olympiques, paralympiques et le relais de la flamme". Le ministre de l'Intérieur a affirmé être en train de discuter avec les organisations syndicales pour qu'une prime soit versée aux policiers et aux gendarmes. "Il y a également les heures supplémentaires que je souhaite que l'on règle dans la police et dans la gendarmerie".

Concernant le relais de la flamme paralympique, il aura lieu du 25 au 28 août. Il y a 12 villes de départ : Calais, Valenciennes, Amnéville, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Antibes Juan-les-Pins, Montpellier, Lourdes, La Roche-sur-Yon, Lorient, Saint-Malo, Rouen.