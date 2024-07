Paris 2024 : 40% des établissements contrôlés vendaient des produits dérivés présentant des anomalies

La Répression des fraudes mène des contrôles depuis un peu plus d'un an chez les fabricants et les revendeurs officiels et inspectent des t-shirts, mugs, casquettes, peluches et autres produits dérivés des Jeux olympiques.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Temps de lecture : 1 min