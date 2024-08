JO de Paris 2024 : à Toulouse, le club de Léon Marchand a 30% de demandes en plus pour les inscriptions de rentrée

Les Dauphins du TOEC, le club de natation toulousain qui a formé Léon Marchand, et où il est toujours licencié même s'il s'entraîne aux États-Unis, enregistre 30% de demandes d'inscriptions en plus pour sa rentrée, par rapport à l'an dernier, rapporte, mardi 12 août, France Bleu Occitanie.

Le quadruple champion olympique (400 et 200 mètres 4 nages, 200m papillon, 200m brasse) et médaillé de bronze (relais 4x100m 4 nages), star des Jeux de Paris, a incontestablement un impact sur les demandes. "Certains jours, je reçois entre 20 et 50 appels", confie à France Bleu Myriam Sadia, la secrétaire administrative du club. "J'ai environ 75 mails auxquels je dois répondre, alors que d'habitude, si j'en ai une vingtaine, c'est déjà beaucoup", ajoute-t-elle.

Le club a dû refuser des inscriptions

La secrétaire administrative des Dauphins du TOEC assure qu'elle n'a "jamais vu un tel engouement", et qu'elle trouve ça "magnifique". "Maintenant, on pense que grâce aux JO et aux performances de nos nageurs, on devrait retrouver 1 900 adhérents", avance Michel Coloma, le directeur général. Avant le Covid, cette jauge était atteinte et le nombre d'adhérents a baissé pendant la pandémie.

France Bleu Occitanie ajoute que les stages d'été d'une semaine affichent complet. "Leur remplissage a été extrêmement rapide, tout le monde s'est inscrit dans la nuit et on avait 80 enfants sur liste d'attente le lendemain matin", fait savoir le club, qui a dû refuser des inscriptions.

L'une des solutions pour accueillir plus de monde, à plus long terme : la cité de la natation. Ce grand projet porté par les Dauphins du TOEC, dont la livraison est prévue pour fin 2026, sur l'île du Ramier, à Toulouse avec des bassins plus grands et des horaires plus flexibles pour le club. Les Dauphins souhaitent également baptiser une des futures piscines du nom de Léon Marchand.