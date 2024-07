Jeux de Paris 2024 : une poursuite de la grève des danseurs le jour de la cérémonie d'ouverture est "fort probable", selon la CGT-Spectacle

"Il est fort probable que certains danseurs" poursuivent leur grève le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, vendredi, "si la situation est complètement bloquée", estime sur franceinfo Ghislain Gauthier, secrétaire générale de la CGT-Spectacle, alors que des négociations ont lieu mardi 23 juillet entre le syndicat et Paname 24, l'organisateur de la cérémonie, sur le salaire et le défraiement des danseurs qui y participent engagés sous le statut d'intermittents.

"On n'est pas là pour gâcher la fête, c'est pour ça qu'on a ouvert des discussions très rapidement avec Paname 24", explique Ghislain Gauthier, rappelant par exemple que les droits voisins que vont toucher ces danseurs intermittents du spectacle sont de 60 euros, alors que les danseurs qui font partie de compagnies vont toucher "plus d'un millier d'euros", soit "une très, très grosse différence de traitement" qui n'a pas lieu d'être pour lui.

Le syndicaliste déplore également que Paname 24 ne veuille "pas entendre parler" de leur défraiement : "On a des personnes qui viennent quand même de plus de 40 kilomètres, qui sont en région et qui doivent se loger à leurs frais à Paris pendant les JO. On sait les conditions d'accueil et les prix dans les différents hôtels."

"Les danseurs se sentent vraiment méprisés, poursuit Ghislain Gauthier, on est face à des organisations qui sont en train de négocier des droits pour toutes les télés du monde. Sur l'événement des JO, il y a sans doute des centaines de millions d'euros en jeu et nous, on demande quelques dizaines de milliers d'euros, et ce n'est pas du tout entendu. Donc on est dans l'incompréhension totale."