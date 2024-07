"C'est une fille" : entre médaille olympique et "gender reveal", la très belle soirée du nageur américain Ryan Murphy aux JO de Paris 2024

En voilà un qui a vécu une magnifique soirée, et qui, sans aucun doute, se souviendra de ces Jeux olympiques à Paris toute sa vie. Ryan Murphy, nageur américain et quadruple champion olympique, participe actuellement à ses troisièmes JO, après Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Lundi 29 juillet, il disputait la finale du 100 m dos, discipline où il avait été sacré champion olympique en 2016.

Première bonne nouvelle : il a décroché le bronze, en 52 secondes 39, juste derrière l'Italien Thomas Ceccon et le Chinois Jiayu Xu. Et c'est en sortant du bassin de Paris La Défense Arena que la deuxième très bonne nouvelle est arrivée. Sa femme Bridget, enceinte, a alors brandi un panneau avec l'écriture : "Ryan, it's a girl" ("Ryan, c'est une fille"), comme le raconte le site officiel des Jeux olympiques. Une annonce des plus originales, qui n'a pas manqué de faire réagir l'athlète. "On peut dire qu'hier (lundi) a été une bonne journée", a-t-il écrit sur X quelques heures plus tard.

Des images qui ont fait le tour du monde, et qui ont valu à Ryan Murphy ce commentaire de l'ancien nageur américain Rowdy Gaines : "C'est tellement mieux que n'importe quelle médaille". L'équipe américaine de natation a, elle, commenté : "étape 1, gagner une médaille ; étape 2, découvrir que tu vas être papa d'une fille".

Une soirée "transformée"

"On se demandait depuis quelques semaines quel allait être le sexe du bébé", a raconté Ryan Murphy plus tard au média américain ESPN. "C'était une super manière de l'apprendre", "ça m'a apporté tellement de joie et a transformé cette soirée", reconnaît le sportif de 29 ans, sourire aux lèvres. S'il a promis que désormais, il allait "tout consacrer à cette petite fille", l'athlète ne doit pas perdre de vue la suite de la compétition. Il disputera le 200 m dos mercredi 31 juillet.

Et rendez-vous dans quelques mois, pour savoir s'il rendra hommage à ce moment, en nommant sa fille Arena... ou Paris ?