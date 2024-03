Paris 2024 : Stanislas Guerini annonce "des primes de 500, de 1000, de 1500 euros pour tous les agents de la fonction publique mobilisés"

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini annonce samedi sur franceinfo des primes spéciales aux agents de la fonction publique mobilisés lors des Jeux olympiques et paralympiques cet été.

"Il y aura un dispositif de prime très cohérent de 500, de 1 000, de 1 500 euros pour tous les agents publics qui seront sur le terrain", en fonction du degré de leur mobilisation pendant les Jeux olympiques, annonce Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques sur franceinfo samedi 9 mars.

Le montant de la prime dépendra de plusieurs critères. Par exemple, si on supprime ou non "l'intégralité des jours de congé pendant toute la période des JO". "Est-ce qu'en amont des Jeux, il y aura un surplus d'activité ?", ajoute Stanislas Guerini. Peuvent être concernés "des agents dans les consulats, parce qu'il y a des visas à délivrer, ça peut être des policiers", donne-t-il en exemple.

"Un dispositif particulier supplémentaire pour les forces de sécurité qui seront particulièrement mobilisées" est prévu, précise-t-il. Stanislas Guerini évoque aussi "des processus d'adaptation de leurs jours de congés payés pour les mettre sur un compte épargne-temps" et le déplafonnement des jours de télétravail pour tous les agents "impactés" par les JO.

"On va accompagner aussi les familles", et "on va créer 10 000 chèques universels, des chèques emploi service universel " à hauteur de "200 euros" par enfant. "Et de 350 euros par enfant pour les familles monoparentales".