Paris 2024 : Renaud Lavillenie rate la dernière occasion de réussir les minima olympiques

C'était sa dernière chance, mais la marche était trop haute. Renaud Lavillenie n'a pas réussi les minima olympiques, fixés à 5,82 m. Le Français n'est pas parvenu à sauter à plus de 5,60 m lors des championnats de France à Angers, dimanche 30 juin. Insuffisant. "Ça ne m'empêchera de continuer à sauter à la perche, de me faire plaisir et de me projeter sur la suite", a réagi le Clermontois, au micro de la chaîne L'Equipe.

Après une longue blessure au tendon des ischio-jambiers, le sauteur a échoué dans sa course contre la montre. Opéré en septembre 2023, le champion olympique de Londres n'a pu reprendre la compétition qu'au mois de mai. Pour voir les JO, l'ancien recordman du monde de l'épreuve n'avait pas le choix que d'enchaîner les concours. Entre le premier à Clermont-Ferrand et le dernier à Toulouse (avant Angers), le Français a participé à six compétitions en un mois. Incapable de réaliser les minima jusqu’alors, sa dernière chance s'est présentée aux championnats de France.

La barre à franchir (5,82 m), le champion olympique l'a déjà sauté une centaine de fois, mais plus depuis près de deux ans, en juillet 2022. Le perchiste a passé plutôt facilement les deux premières barres à 5,45 m et 5,60 m, mais il a échoué à 5,72 m. En revanche, Thibaut Collet, déjà qualifié pour Paris, décroche le titre national avec un saut à 5,82 m, devant Anthony Ammirati, 2e et Robin Emig et Renaud Lavillenie, 3e ex-aequo.