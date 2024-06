Paris 2024 : plus de 13 000 cartes professionnelles délivrées depuis le début de l'année dans le secteur de la sécurité privée

A un mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, plus de 13 000 cartes professionnelles ont été délivrées depuis janvier 2024 dans le secteur de la sécurité privée, indique ce mercredi la Fédération française de la sécurité privée dans un communiqué consulté par franceinfo.

Précisément, ce sont 13 721 cartes professionnelles qui ont été délivrées sur les cinq premiers mois de l'année, contre une moyenne de 8 800 pour les années précédentes sur la même période (janvier-mai) avec un pic de 3 145 premières cartes délivrées au mois de mai 2024.

Une bonne nouvelle selon la Fédération qui estimait en avril dernier qu'il manquait 8 000 agents journaliers : "Même si une tendance positive avait été observée en début d'année, elle n'était pas encore suffisante", selon le communiqué. La Fédération avait donc "tiré la sonnette d'alarme auprès des autorités publiques et de France Travail". Avec plus de 13 000 cartes délivrées, la Fédération estime donc que "le défi est relevé" et ajoute que : "L’objectif a été atteint avec une nette progression par rapport à 2023 et une grosse accélération depuis mars-avril 2024".

Une formation accélérée

A noter que parmi ces 13 721 cartes professionnelles délivrées, près de 4 000 candidats sont issus de la formation accélérée créée en avril 2023 spécialement pour les JO de Paris. Ce nouveau Certificat de Qualification Professionnelle "Participer aux activités privées de sécurité des grands événements" (CQP PSGE) a permis d'accélérer la formation des futurs agents puisqu'il s'agit d'une formation condensée à 106h, soit trois semaines, contre 175h d'habitude. Elle permet d'"acquérir les techniques et savoir-faire indispensables pour exercer ce métier, lors d’un événement comme les Jeux olympiques", explique la Fédération.

"Deux grandes spécificités" se dégagent de cette formation accélérée "par rapport aux autres". Le fait qu'elle attire des personnes âgées en moyenne de 27 ans et que son taux de féminisation atteint "34%", contre 14% normalement dans la profession. La Fédération ajoute qu'"en terme prévisionnel, plus de 2 000 certifiés CQP PSGE devraient encore l’être d’ici les JOP de Paris 2024. Nous pourrions donc atteindre un niveau proche ou dépassant les 6 000 certifiés sur le CQP PSGE". La Fédération insiste par ailleurs sur le fait que cette formation n'est pas mise en place uniquement pour les Jeux de Paris et que ceux qui obtiennent leur carte professionnelle peuvent ensuite sécuriser "tous les événements ponctuels ou périodiques [...] réunissant plus de 300 personnes".

Avant d'obtenir leur carte professionnelle, tous les candidats doivent d'abord disposer d'une autorisation d'entrée en formation. S'ils l'obtiennent, ils peuvent ensuite suivre la formation. Une fois terminée, le candidat obtient sa certification lui permettant ainsi de demander sa carte professionnelle, délivrée par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), indispensable à tout recrutement.