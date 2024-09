Paris 2024 : "On a œuvré pour qu'il y ait une seule équipe de France", assure le para-triathlète Alexis Hanquinquant

Samedi 14 septembre, les athlètes, Alexis Hanquinquant et Cassandre Beaugrand, auréolés de la médaille d'or, seront médaillés lors de la parade à Paris. Ils sont revenus sur leur parcours sur le plateau du 13 Heures.

Alors qu'Emmanuel Macron a émis l'idée d'une fête nationale du sport chaque 14 septembre, les athlètes Alexis Hanquinquant et Cassandre Beaugrand approuvent. "Ce serait un bel hommage au sport", affirme le para-triathlète. Médaillé d'or tout comme Cassandre Beaugrand au triathlon, Alexis Hanquinquant a rappelé l'importance de montrer l'union des athlètes et para-athlètes. "On a œuvré pour qu'il y ait une seule équipe de France", a-t-il assuré. "On a les mêmes problématiques, la même envie de médaille et de dépassement de soi", poursuit-il.

"Le public français a été incroyable"

Samedi 14 septembre, les deux athlètes seront médaillés durant la parade. Pour eux, les Jeux olympiques et paralympiques auront permis de donner une nouvelle visibilité à leur sport. "Le public français a été incroyable et nous a portés tout au long de ces Jeux", salue Cassandre Beaugrand. "Le parasport était méconnu en France, grâce aux Jeux paralympiques de 2024, ce n'est plus le cas", se réjouit Alexis Hanquinquant, qui a aussi rappelé la précarité des athlètes.