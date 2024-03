Paris 2024 : la flamme olympique sera installée au cœur du jardin des Tuileries

La vasque olympique qui accueillera la flamme pendant les JO de Paris (26 juillet-11 août) sera installée au cœur du jardin des Tuileries, a appris la direction des Sports de Radio France de sources proches de l’organisation et de la sécurisation de la cérémonie, confirmant une information du journal L'Equipe et de l'AFP.

La vasque olympique sera donc finalement installée dans cet endroit accessible au public en plein coeur de Paris entre le palais du Louvre et la place de La Concorde, et non pas sur la tour Eiffel, comme certaines voix avaient pu l'avancer. Plus précisément, l'aire d'installation choisie se situe au niveau du Grand bassin rond du Jardin des Tuileries, proche de l'entrée est, en face de la Pyramide du Louvre. Un endroit non loin de la Place de la Concorde, un des sites des JO qui accueillera quatre épreuves (BMX freestyle, breaking, skateboard et basket 3x3).

Pour l'heure, on ignore encore si le dernier porteur de la flamme olympique mettra le feu à cette vasque à la fin de la cérémonie d'ouverture, ou si cette vasque sera allumée au cœur de la cérémonie sur la Seine avant d’être transportée aux Tuileries.