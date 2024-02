Paris 2024 : ce qu'il faut savoir sur les nouveaux billets mis en vente ce jeudi

Il reste des places à prendre pour tous les sports, et les cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques, à partir de 15 euros.

Gardez la flamme. Si vous n'avez pas encore réussi à vous procurer de billet pour une épreuve des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août), une nouvelle chance s'offre à vous. Le Comité d'organisation (Cojop) annonce plusieurs "rendez-vous surprises de la billetterie de Paris 2024" dans les semaines à venir, afin d'écouler un peu plus de 2 millions de sésames restants. La première séance de rattrapage est fixée au jeudi 8 février, à partir de 10 heures.

Cette chance sera à saisir en ligne uniquement sur le site officiel, essentiellement pour des épreuves qui se dérouleront en Île-de-France. Parmi les événements disponibles : les sports équestres dans les jardins du château de Versailles, le judo à l'Arena Champ-de-Mars, ou encore l'escrime au Grand Palais.

Premier arrivé, premier servi

Près de la moitié de ces nouveaux sésames sera proposée à moins de 100 euros. La vente sera ouverte à tous, sans tirage au sort, selon la règle du premier arrivé, premier servi, dans la limite de trente billets par compte de billetterie, en tenant compte des commandes précédentes. Par ailleurs, de nouveaux billets seront mis en vente pour les quatre cérémonies, notamment la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, le 8 septembre au Stade de France (à partir de 45 euros).

Il n'est toutefois pas nécessaire d'attendre le 8 février pour espérer assister aux Jeux. Des places sont toujours en vente pour les sports collectifs en province : à Marseille et Nice pour les Bleus du foot ; à Lyon et Saint-Etienne pour encourager les joueuses d'Hervé Renard, ou encore à Lille pour les tournois de handball et de basket. Des épreuves paralympiques (cécifoot, para athlétisme et natation, tennis fauteuil) attendent également leur public, avec des places à partir de 15 euros.