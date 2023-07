L'émission "Aux Jeux, citoyens !" a suivi Léon Marchand lors de son retour en France, cet été.

Les JO de Paris 2024 sont encore loin, mais ils ont déjà leur star tricolore : Léon Marchand. A 21 ans, celui qui vient de conserver son titre dimanche 23 juillet de champion du monde sur 400m quatre nages - battant au passage le dernier record du monde de Michael Phelps - sera l'une des attractions tricolores l'été prochain, dans la piscine olympique de Saint-Denis.

Retour chez papa et maman

Cette attente, le Toulousain peut la mesurer à chacun de ses retours en France. Parti s'installer aux Etats-Unis pour y être entrainé par Bob Bowman, l'ex-entraîneur de Phelps, Léon Marchand revient chaque été pour deux mois d'entraînement dans sa ville rose natale. "Ça lui fait du bien de se ressourcer auprès de sa famille il a besoin de ça, d'être proche de son petit frère, de ses parents, de ses amis", assure son autre coach, Nicolas Castel.

Une période estivale qui voit le champion du monde revenir chez papa et maman, pour son plus grand plaisir : "Pendant 10 mois j'ai dû me faire à manger, ma lessive. J'étais très autonome et c'est vrai que ça fait du bien de rentrer, de vivre comme j'étais avant. C'est ici que j'ai grandi, où j'ai passé 19 ans de ma vie". Mais ces deux mois en France ont un autre avantage aux yeux de Bob Bowman : "C'est bien pour lui d'être en France et de mesurer l'attente aux JO.Et encore aux Jeux ce sera 10 fois pire que ce qu'on vit ici."