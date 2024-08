Léon Marchand, qualifié pour la finale du 200 m 4 nages, se rapproche de son quadruplé olympique à Paris

Le bassin de la Paris La Défense Arena est devenu sa piscine. Au lendemain de son doublé historique sur 200 m papillon et sur 200 m brasse, Léon Marchand était déjà de retour à la compétition, jeudi 1er août, et a assuré sa qualification en finale du 200 m 4 nages. Dans une discipline où il a remporté les deux derniers championnats du monde qu'il a disputés (en 2022 à Budapest et en 2023 à Fukuoka), il tentera, vendredi (à 20h43) de glaner un quatrième titre olympique en quatre courses à Paris.

De retour sur le plot de départ à peine plus de 12 heures après avoir été sacré en brasse, le dauphin du TOEC a nagé relâché en séries, réalisant tout de même le troisième temps des engagés en 1'57"86 à plus de trois secondes de son record personnel. Une après-midi de repos plus tard, il a descendu sa marque de plus d'une seconde et demi pour marquer de son empreinte les demi-finales et prendre le meilleur temps (1'56"31), à l'image de ce qu'il avait déjà réalisé sur 200 m brasse et 400 m 4 nages avec la suite désormais connue et deux larges victoires en finale.

Dans une course partie fort en papillon, le Toulousain a viré en troisième position après la première longueur avant de prendre la tête sur le dos et de creuser l'écart en brasse comme il en a pris l'habitude. "J'étais un peu fatigué avant la course", a confessé la nouvelle coqueluche du public français, qui précise avoir été "à fond du début à la fin". Place désormais à une nuit et une après-midi de récupération avant de tenter de devenir le premier Français à obtenir quatre médailles d'or sur une même édition des Jeux olympiques.