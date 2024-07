JO 2024 : quel temps est prévu pour la cérémonie d'ouverture ?

Nuages avec ou sans pluie ? A la veille du début de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, une certaine incertitude demeure toujours quant à la météo prévue pour la soirée du vendredi 26 juillet. Deux choses sont toutefois sûres : il n'y aura ni orages ni canicule pour venir perturber la fête. Le temps sera toutefois faiblement pluvieux au Nord, annonce Météo France.

Vendredi matin, Paris se réveillera sous la pluie en raison d'une perturbation venue de la Manche. Les précipitations devraient cependant rester modérées, avant de se décaler vers le nord-est dans l'après-midi, qui restera très nuageux même si quelques éclaircies ne sont pas à exclure. C'est pour la suite que l'incertitude persiste : un cordon de faibles averses en provenance du Val de Loire en direction de l'Essonne et de la Seine-et-Marne.

"Globalement, ça va être un temps calme"

"Paris étant juste au nord de cette zone, il n'est pas impossible que de faibles averses interviennent dans la soirée", avertit Cyrille Duchesne, le chef du service prévisions chez Meteo Consult/La Chaîne Météo. "On évitera le scénario catastrophe d'une soirée totalement pluvieuse ou d'un gros orage qui aurait pu être totalement possible en cette saison et aurait gâché la cérémonie", se réjouit-il.

"Certes, on ne sera pas sur du grand beau temps, le ciel ne sera pas bleu et devrait rester nuageux, mais la soirée devrait rester malgré tout agréable". "On a des éléments dont on est plus certains que d'autres. Mais globalement, ça va être un temps calme", rajoute Jerôme Lecou, prévisionniste à Météo-France.

Pour la Chaîne Météo, organisme privé, il y a 70 à 80% de chances que le temps reste sec. Mais pour les 20 à 30% restants, les spectateurs de la cérémonie devront peut-être sortir les parapluies à certains moments. Malgré tout, l'ensemble de la cérémonie d'ouverture, prévue sur la Seine et ses quais entre 19h30 et 23h15, devrait pouvoir se dérouler sans encombre, estiment les prévisionnistes. En effet, il n'y aura quasiment pas de vent et les températures resteront agréables, avec un thermomètre autour des 21/22 degrés.