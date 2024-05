Paris 2024 : les députés adoptent une résolution pour promouvoir l'usage du français pendant les Jeux olympiques et paralympiques

"Plus vite, plus haut, plus fort" et avec davantage de français. L'Assemblée nationale a adopté une résolution visant à promouvoir l'usage de la langue de Molière aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024. Le texte, disponible sur le site de l'hémicycle, recommande notamment que les organisateurs veillent à rédiger en français les communications officielles. Il appelle également les athlètes, les entraîneurs et les officiels à utiliser la langue française en conférence de presse, et les médias "à respecter l'usage de la langue française dans leurs reportages et leurs commentaires".

"Les Jeux olympiques reflètent la perte d'influence de notre langue", s'est alarmée la rapporteuse de la résolution, Annie Genevard (Les Républicains), soulignant la présence de l'anglais sur les slogans, affiches ou encore médailles. L'élue de droite a par exemple plaidé pour utiliser "planche à roulettes" plutôt que "skate", plusieurs députés qualifiant les JO de "vitrine" pour promouvoir la francophonie.

Le PS et LFI ont voté contre

La majorité a de son côté défendu les mesures déjà prises, comme l'utilisation du français en conférence de presse du Comité international olympique, et a appelé à rester "réaliste et modéré" afin de ne pas "nuire à l'image d'ouverture et d'accueil que la France souhaite projeter au monde". La ministre de la Culture, Rachida Dati, a soutenu la résolution, tout en appelant au multilinguisme lors des Jeux, pour éviter un unique "couple français/anglais".

L'opposition socialiste a dénoncé un "faux problème", jugeant que "rien ni personne ne souhaite remettre en cause l'usage de la langue française dans ces Jeux olympiques". La France insoumise a qualifié les recommandations de "mesures absurdes" et "impraticables", et dénoncé l'"instrumentalisation politique de la langue française". Seuls le PS et LFI ont voté contre cette résolution symbolique, adoptée par 47 voix contre 7.