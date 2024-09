JO 2024 : le triplé du BMX français revisite son exploit

En BMX, les Français avaient réalisé un triplé historique, le 2 août dernier. Trois athlètes médaillés sur une même finale. Il fallait remonter en 1924 pour trouver un tel exploit lors de Jeux d’été.

Ils avaient rendez-vous avec l’Histoire, le 2 août dernier. Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mahieu, les trois Français en lice pour la finale de BMX race, ont remporté les trois médailles, un podium 100% français aux Jeux olympiques de Paris 2024. Au lancement de la course, les Français se retrouvent dans le quatuor de tête. "On a fait tous les trois fait un bon départ, on est bien sorti et on était devant", explique Romain Mahieu.

Une revanche

Dernier virage et la victoire tricolore. "Avant que je passe le dernier virage, c'est le moment où je commence à entendre le public", explique Joris Daudet, médaillé d'or. Ils voulaient prendre leur revanche sur la finale de Tokyo (Japon) en 2021 où ils avaient échoué à décrocher une médaille.