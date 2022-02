JO 2022 : Papadakis et Cizeron ont rendez-vous avec leur destin, Tess Ledeux vise la finale... A quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves de lundi ?

Leur jour de gloire est-il arrivé ? Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront les têtes d'affiche de cette nouvelle journée olympique à Pékin, lundi 14 février. Premier du programme court avec un record du monde à la clé, le couple français va présenter le programme libre le plus important de sa carrière afin de décrocher l'or, quatre ans après un titre raté de peu à Pyeongchang.

Parmi les autres Français en lice lundi, Tess Ledeux va vouloir briller lors des qualifications dans l'épreuve de ski slopestyle. Margot Boch, elle, disputera l'épreuve de monobob. Découvrez le programme des Français.

2h15 : programme libre de danse sur glace sur France 2

Le moment tant attendu est arrivé pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Après la déception de Pyeongchang (médaille d'argent à moins d'un point de l'or), ils veulent connaître leur heure de gloire. Face aux Russes Sinitsina/Katsalapov ou encore aux Américains Hubbell/Donohue et Chock/Bates, les Français auront fort à faire. Mais en pleine confiance, au plus-que-parfait pour leur programme court avec un record du monde, Papadakis et Cizeron partent favoris pour cette finale.

2h30 : bobsleigh monobob femmes à suivre sur France 2

Margot Boch représente les couleurs françaises sur cette nouvelle épreuve olympique. Plus habituée du bob à deux (avec sa coéquipière Carla Sénéchal), la Française tentera de tirer son épingle du jeu sur la piste de Xiaohaituo. Ses compatriotes Romain Heinrich et Dorian Hauterville débuteront quant à eux la compétition masculine en bob à deux à partir de 13h05.

3h : qualifications en ski acrobatique femmes (slopestyle) à suivre sur France 2

Alors qu'elles devaient s'élancer dimanche, la météo en a décidé autrement. Cette fois-ci, c'est bien parti pour Tess Ledeux qui va viser une place en finale sur le slopestyle. En face, la Chinoise Eileen Gu et l'Estonienne Kelly Sildaru, figures majeures du circuit depuis plusieurs années, seront à suivre pour évaluer les tendances.

L'intégralité des Jeux sur France Télévisions

Lors de cette dixième journée des Jeux olympiques d'hiver 2022, vous pourrez aussi suivre ou découvrir d'autres sports comme le snowboard, le curling ou encore le saut à ski... Du vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux olympiques sur France 2 et France 3, ainsi que sur la plateforme france.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine "JO Club" de 17h30 à 18h30 sur France 2, ainsi que "TLS Journal des JO" de 20h05 à 20h20 sur France 3. Sans oublier l'émission "Stade 2", tous les dimanches de 20h05 à 21h00 sur France 3.