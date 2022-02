JO 2022 : le relais hommes en biathlon veut briller, Tess Ledeux en quête d'or, le bob à deux doit écrire son histoire... À quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves de mardi ?

Quentin Fillon Maillet va-t-il poursuivre son 100% ? Rien n'est moins sûr dans une discipline comme le biathlon. Mais, en relais avec ses comparses, ils font partie des favoris et devraient jouer aux avant-postes pour une nouvelle médaille, mardi 15 février. En plus du biathlon, les descendeuses françaises Romane Miradoli et Laura Gauché sont attendues sur la piste de Yanqing.

Antoine Adelisse devait disputer la finale en ski acrobatique slopestyle après la déception en big air, mais le Français a dû déclarer forfait après une chute à l'entraînement. Il souffre d'une entorse du genou droit, avec lésion du ligament croisé antérieur. Quatre Français seront en lice sur l'épreuve de combiné nordique sur grand tremplin. En bob à deux, Romain Heinrich et Dorian Hauterville peuvent viser une belle place à Pékin. Découvrez le programme complet de la journée :

2h30 : ski acrobatique - finale slopestyle femmes à suivre sur France 2

Après s'être qualifiée sans la manière en 9e position, Tess Ledeux va s'élancer sur le slopestyle de Genting pleine d'ambition. Revancharde après sa médaille d'argent sur le big air, la Plagnarde va une nouvelle fois devoir se méfier de la Chinoise Eileen Gu, qui lui avait chipé l'or sur la première épreuve mais surtout de l'Estonienne Kelly Sildaru, grande spécialiste de slopestyle.

4h : ski alpin - descente femmes à suivre sur France 2

Après un super-G en demi-teinte pour les Françaises, Romane Miradoli et Laura Gauché seront alignées avec ambition sur la descente de Yanqing. Plutôt à son aise sur cette piste, Miradoli pourrait bien créer la surprise face aux cadors comme Sofia Goggia ou encore Corinne Suter. Deux autres Tricolores dévaleront aussi la piste : Tiffany Gauthier et Camille Cerutti.

7h30 : biathlon - relais hommes à suivre sur France 3

C'est l'une des courses les plus attendues de cette quinzaine pour le biathlon français. Le relais tricolore est l'un des meilleurs avec une composition à la hauteur, au moins, de celle des Norvégiens. Avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet, la France rêvera d'or après la mauvaise 5e place à Pyeongchang il y a quatre ans.

9h : combiné nordique - grand tremplin à suivre sur France 3

Quatre Français seront en lice dans cette épreuve de combiné nordique sur grand tremplin. Le leader Laurent Mühlethaler sera évidemment de la partie avec le couteau entre les dents après la déception sur petit tremplin. Le jeune Mattéo Baud, benjamin de la délégation tricolore et meilleur Français sur la première épreuve, aura encore à cœur de briller. Antoine Gérard et Gaël Blondeau seront les deux autres Bleus alignés.

12h : combiné nordique - ski de fond à suivre sur France 3

Avec les quatre Français à suivre, peut-être placés après l'épreuve de saut sur grand tremplin.

13h15 : bobsleigh - bob à deux à suivre sur France 3

Après l'expérience à quatre en 2018, Dorian Hauterville et Romain Heinrich arrivent à deux non sans ambition. Dans le top dix lors des derniers championnats du monde à quelques dixièmes seulement de la gagne, le duo de bobeurs français peut surprendre son monde.

