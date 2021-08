Jacques Rogge, ancien président du Comité international olympique, est mort à l'âge de 79 ans

Le Belge Jacques Rogge, président du Comité international olympique (CIO) de 2001 à 2013, est décédé à l'âge de 79 ans, a annoncé dimanche 29 août l'institution.

"C'est avec grande tristesse que le Comité international olympique annonce le décès de son ancien président Jacques Rogge. Il était âgé de 79 ans", a indiqué le CIO dans son communiqué. Rogge était le 8e président de l'histoire du CIO. L'actuel président, l'Allemand Thomas Bach, lui a succédé en 2013.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3