JO 2021 - Handball : la France poursuit son sans-faute contre l'Espagne

Ils étaient déjà assurés de disputer les quarts de finales, mais les Bleus ont voulu s'assurer un tirage plus favorable. En dominant l'Espagne avec la manière (36-31), ils prennent seuls la tête du groupe A, qualifié de "groupe de la mort", et mettent en échec leurs rivaux qui avaient eux aussi remporté leurs trois premiers matchs. Vincent Gérard, Nedim Remili et Hugo Descat ont notamment été intraitables.

Défaits par l'Espagne en petite finale du Mondial en janvier dernier, les Bleus avaient à coeur de prendre leur revanche. Dika Mem a donné le ton à ses coéquipiers en ouvrant le score dès la première possession et Vincent Gérard leur a permis de bien entamer le match avec 3 arrêts dès les 5 premières minutes. Timothey N'Guessan s'est aussi mis en évidence à 9 mètres, pour offrir un avantage de quatre buts aux tricolores. Efficaces en attaque, comme en défense, les Bleus sont même rentrés aux vestiaires avec un avantage de six buts (18-12). Grâce à ses nombreux arrêts, Vincent Gérard a réduit l'efficacité espagnole à seulement 52% au tir.

Hugo Descat reçu 7 sur 7

Revenus avec de meilleures intentions en deuxième période, les Espagnols ont réduit l'écart à seulement trois buts, de quoi piquer les Bleus qui ont réagi immédiatement pour reprendre leur marche en avant. Déjà étincelant en première période, Nedim Remili a continué à enfoncer l'Espagne avec 9 buts au final, et Hugo Descat l'a bien aidé à soigner la différence de buts française avec 7 buts en 7 tentatives.

L’ailier, qui dispute ses premiers JO, a savouré sa performance : "J’ai beaucoup travaillé, je ne me prends pas la tête, je joue mon jeu avec de super conditions". Désormais les Bleus ne se cachent plus, à l'image de Nedim Remili : "On a fait un match très complet, je pense que défensivement on a été très solide et ça fait plaisir. Il nous reste encore la Norvège et on attaquera le sérieux avec les quarts de finale pour atteindre la médaille d’or. On a envie de faire quelque chose de grand avec ce groupe".

Les hommes de Guillaume Gille retrouveront la Norvège, dimanche 1er août à 9h15 (heure française), pour assurer leur première place du groupe A.