Handball aux JO de Paris 2024 : les Bleues entament bien leur compétition par une victoire serrée contre la Hongrie

On prend les mêmes et on recommence. Trois ans après leur entrée en lice difficile mais victorieuse d'un but contre la Hongrie à Tokyo, les Bleues ont de nouveau été accrochées par les Hongroises à Paris, mercredi 25 juillet, avant de s'imposer (31-28). Les joueuses d'Olivier Krumbholz entament idéalement leur tournoi olympique dans lequel elles sont les favorites avec une poule facilement à leur portée.

On les savait très motivées par l'enjeu de gagner à domicile, mais la question était de savoir comment les Bleues allaient gérer l'excitation et la pression de débuter à Paris. Peut-être trop tendues, elles ont mal commencé la rencontre en étant déjà menée de quatre buts (5-1) après six minutes, surtout en raison d'erreurs de transmission et de pertes de balle en attaque, face à une défense difficile à bouger.

Les entrantes ont fait la différence

Voyant ses joueuses un peu inhibées par l'événement, Olivier Krumbholz a alors décidé d'amener rapidement de la fraîcheur avec les entrées d'Orlane Kanor, de Méline Nocandy et de Pauletta Foppa qui ont fait du bien à l'équipe de France, revenue à égalité (8-8) après 17 minutes de jeu. Heureusement très efficaces lorsqu'elles ont réussi à se mettre en position idéale pour tirer (94%), les Bleues menaient 15-12 à la pause.

Au retour des vestiaires, Olivier Krumbholz a choisi de faire confiance à Hatadou Sako au détriment de Laura Glauser dans les buts, et la nouvelle entrante a joué un rôle décisif dans la victoire des siennes. Ses nombreux arrêts ont électrisé les 7 800 spectateurs de l'Arena Paris Sud, surtout quand ils étaient suivis dans l'immédiat par un but en contre-attaque rapide de ses coéquipières. Les Hongroises sont malgré tout toujours restées dangereuses, au contact au score, et les Bleues n'ont pu réellement souffler qu'au son de la sirène. La mission de bien débuter est remplie mais les Françaises devront monter en puissance contre les Pays-Bas, dimanche.