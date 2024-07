Jeux de Paris 2024 : comment une chute à l'échauffement a perturbé les gymnastes françaises avant leur entrée dans la compétition

Terrible désillusion pour l’équipe de France féminine de gymnastique artistique. Mélanie de Jesus Dos Santos, cheffe de file de cette équipe de France, quitte dimanche 28 juillet l'Arena Bercy en larmes. La déception est immense. Les Françaises, 3e mondiales par équipe en 2023, viennent de vivre un calvaire en qualification Dès le premier agrès, les erreurs s’enchaînent.

Coline Devillard et ses coéquipières sont crispées. "En fait, on était là sans être là, explique la gymnaste. C’est affreux de dire ça mais on était spectatrices de notre gym en fait." Les Françaises étaient attendues pour se mêler à la course à la médaille, les cinq gymnastes ont été éliminées dès les qualifications. Elles ne disputeront ni finale par équipe ni finales individuelles.

"Une spirale un peu négative"

Dans un chaudron qui vibre pour les Bleues, Les Françaises ont-elles été rattrapées par la pression des Jeux à la maison ? Une hypothèse balayée par toutes les gymnastes. Dimanche soir, le directeur technique national (DTN) de la Fédération française de gymnastique Kévinn Rabaud a évoqué "une perturbation forte" juste avant d'arriver sur le plateau, qui peut expliquer selon lui en partie "la forme de sidération" et "d'absence" des athlètes françaises.

Alors que s’est-il passé ? On l’apprendra bien plus tard dans la soirée. Quelques minutes avant la compétition, Marine Boyer chute lourdement sur le dos dans la salle d’échauffement. Les examens sont rassurants mais l’incident perturbe le collectif, qui n’a pas su relever la tête : "On n'était pas les lionnes qu’on aurait dû être, regrette la benjamine des Bleues Ming Gherardi Van Eijken. On s’est laissé embarquer dans une spirale un peu négative et cela a été compliqué de rebondir sur ça."

Après deux olympiades sans médailles, la gymnastique artistique française compte maintenant pour rebondir sur son dernier rescapé : Samir Aït Saïd. Le Français est en finale des anneaux, qui se déroulera à l’Arena Bercy, le dimanche 4 août à 15 heures.